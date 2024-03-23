Теракт в “Крокус-Сити” в Подмосковье: Канада осуждает и приносит соболезнования

Бесчеловечный и дикий по своей агрессии теракт произошел в здании «Крокус Сити Холл» перед выступлением популярной группы «Пикник».

По данным источника из правоохранительных органов, не менее пяти вооруженных людей в камуфляже прорвались в зал и начали стрелять из автоматического оружия.

В Канаде и Нидерландах выражены шок и ужас от этого зверства. Соболезнования также передал премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан. Согласно предварительной информации ФСБ, в результате теракта погибли как минимум 40 человек, а более 100 получили ранения. Цифра постоянно растет. На момент публикации было известно уже о 60 погибших и умерших на месте расстрела и по дороге в больницы.

«Канада в ужасе от ужасных кадров, пришедших из Красногорска сегодня. Мы осуждаем эти отвратительные нападения», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, опубликованном в Twitter. В Министерстве передали свои соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мы потрясены ужасными сценами теракта в Москве, в результате которого ранения получили десятки людей. Наши мысли с жертвами и их семьями», – прозвучало в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов.

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, также осудил теракт. «Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования народу Российской Федерации в связи с ужасным террористическим актом, который произошел сегодня вечером под Москвой. Мы молимся за семьи погибших!» – написал он.

Несколько стран, включая США, Турцию, Грецию, Италию, Францию, Испанию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие, а также Европейский союз и Организация Объединенных Наций осудили произошедшее.

Редакция “Делового Монреаля” называет произошедшее кровавым спланированным терактом, виновники которого понесут наказание по всей строгости закона! Но как же нужно уметь такое упреждать! Как же нужно не допускать подобного зверства!

Наши соболезнования всем семьям, которых коснулось это горе! Ликующие, опомнитесь! На дворе – Великий пост…

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