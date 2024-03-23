Ветеринары Канады потребовали решить проблему кадрового голода

Канадским ветеринарам необходимо решить проблему нехватки квалифицированных кадров.

Канадская ветеринарная медицинская ассоциация (CVMA), во время своего визита в парламент страны 21 марта, заявила о том, что недостаток ветеринаров в Канаде не позволяет полностью удовлетворить потребности животноводов, как сообщает издание The Western Producer.

Как отметил президент CVMA, Тревор Лоусон, Канаде необходима программа повышения квалификации ветеринаров. В его мнении, отрасли требуются дополнительные финансовые вложения и поддержка психического здоровья ветеринаров.

CVMA сообщает, что с 2022 по 2031 год откроется 5000 вакансий для ветеринаров, на которые будут конкурировать лишь 4300 соискателей.

Опрос ветеринарных клиник в западной Канаде в 2020 году показал, что лишь 281 из 526 вакансий заняты, что составляет всего лишь 44%. Работодатели также сообщили, что поиск сотрудника занимает от 3 до 12 месяцев.

Квалифицированным специалистам трудно работать из-за нехватки кадров, отмечает CVMA. Опрос также выявил, что более 89% ветеринаров страдают от выгорания. CVMA считает, что дефицит можно решить, нанимая иностранных специалистов и проводя их тестирование, а также предоставляя финансирование ветеринарной инфраструктуре.

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