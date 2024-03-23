Мексика потребовала от США доказательств безвредности ГМ-кукурузы

Мексика потребовала от США предоставить аргументы, подтверждающие безопасность генетически модифицированной (ГМ) кукурузы, которая стала предметом торгового спора между двумя странами, заявил заместитель министра сельского хозяйства Виктор Суарес.

В соответствии с соглашением между Мексикой, США и Канадой, предоставленным мексиканской стороной для разъяснения, содержится утверждение о вреде ГМ-кукурузы и гербицида глифосата для здоровья людей. Таким образом, Мексика может односторонне запретить импорт ГМ-кукурузы для человеческого потребления.

Данное разъяснение было предоставлено уже в январе, но официально опубликовано лишь в марте Институтом сельскохозяйственной и торговой политики.

Суарес возложил ответственность на США, требуя доказательства безопасности ГМ-кукурузы. Потребление кукурузы в Мексике значительно превышает показатели многих других стран.

США утверждают, что решение Мексики не обосновано научно. Однако, по словам Суареса в интервью Reuters, они так и не предоставили никаких научных обоснований своей позиции. Мексиканские власти ожидают с большим интересом проведение исследований.

Представитель Министерства сельского хозяйства США заявил, что подход Мексики противоречит “накопленным десятилетиями доказательствам, демонстрирующим безопасность” ГМ-кукурузы.

Генетически модифицированная кукуруза широко используется для откорма скота во всем мире. Ранее Мексика запретила импорт ГМ-кукурузы, однако под давлением США разрешила ее использование в кормах для скота, но не для человеческого потребления. Ежегодно Мексика закупает в США кормовую кукурузу на сумму $5,9 миллиарда.

Торговый спор с Мексикой угрожает экспорту кукурузы из США в условиях слабого спроса на данный продукт. Падение цен на кукурузу наносит ущерб местным фермерам.

Применение ГМ-кукурузы при выращивании сопровождается использованием глифосата. Мексика приводит исследования, которые свидетельствуют о связи между употреблением ГМ-кукурузы и негативным воздействием глифосата на печень человека и иммунитет животных. Мексиканские эксперты оценивают риск для здоровья человека как “чрезвычайно серьезный”.

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