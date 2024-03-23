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Новости Мексика потребовала от США доказательств безвредности ГМ-кукурузы
Кукуруза

Мексика потребовала от США доказательств безвредности ГМ-кукурузы

Виктория Христова Мар 23, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Мексика потребовала от США доказательств безвредности ГМ-кукурузы отключены 26 Просмотров

Мексика потребовала от США предоставить аргументы, подтверждающие безопасность генетически модифицированной (ГМ) кукурузы, которая стала предметом торгового спора между двумя странами, заявил заместитель министра сельского хозяйства Виктор Суарес.

В соответствии с соглашением между Мексикой, США и Канадой, предоставленным мексиканской стороной для разъяснения, содержится утверждение о вреде ГМ-кукурузы и гербицида глифосата для здоровья людей. Таким образом, Мексика может односторонне запретить импорт ГМ-кукурузы для человеческого потребления.

Данное разъяснение было предоставлено уже в январе, но официально опубликовано лишь в марте Институтом сельскохозяйственной и торговой политики.

Суарес возложил ответственность на США, требуя доказательства безопасности ГМ-кукурузы. Потребление кукурузы в Мексике значительно превышает показатели многих других стран.

США утверждают, что решение Мексики не обосновано научно. Однако, по словам Суареса в интервью Reuters, они так и не предоставили никаких научных обоснований своей позиции. Мексиканские власти ожидают с большим интересом проведение исследований.

Представитель Министерства сельского хозяйства США заявил, что подход Мексики противоречит “накопленным десятилетиями доказательствам, демонстрирующим безопасность” ГМ-кукурузы.

Генетически модифицированная кукуруза широко используется для откорма скота во всем мире. Ранее Мексика запретила импорт ГМ-кукурузы, однако под давлением США разрешила ее использование в кормах для скота, но не для человеческого потребления. Ежегодно Мексика закупает в США кормовую кукурузу на сумму $5,9 миллиарда.

Торговый спор с Мексикой угрожает экспорту кукурузы из США в условиях слабого спроса на данный продукт. Падение цен на кукурузу наносит ущерб местным фермерам.

Применение ГМ-кукурузы при выращивании сопровождается использованием глифосата. Мексика приводит исследования, которые свидетельствуют о связи между употреблением ГМ-кукурузы и негативным воздействием глифосата на печень человека и иммунитет животных. Мексиканские эксперты оценивают риск для здоровья человека как “чрезвычайно серьезный”.

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