Правительство Канады собирается сократить число временных жителей страны

Правительство Канады выступило с инициативой сократить количество временных жителей в стране. Министр иммиграции Марк Миллер заявил о намерении федерального правительства снизить долю временных резидентов в населении Канады в ближайшие три года.

В частности, он отметил, что к 2023 году этот показатель составлял 6,2%, и правительство работает над его уменьшением до 5% к 2027 году. Таким образом, численность временно проживающего населения будет сокращена примерно на 19%.

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады также проведет обзор программ временных разрешений на работу с целью лучшего согласования их с потребностями рынка труда. В свою очередь, Министр занятости Рэнди Буассонно объявил, что с 1 мая 2024 года правительство будет сокращать количество временных иностранных рабочих, которых работодателям в определенных секторах будет разрешено нанимать.

В апреле 2022 года федеральное правительство ввело временные меры, позволяющие работодателям в различных секторах, испытывающих нехватку рабочей силы, нанимать до 30% своей рабочей силы в рамках программы временных иностранных рабочих на низкооплачиваемые должности. Однако с верхнего предела будут сокращены до 20% для большинства секторов, за исключением секторов строительства и здравоохранения, которым будет разрешено нанимать до 30% своих работников в рамках этой программы. Сезонные отрасли, такие как сельское хозяйство, рыболовство и туризм, освобождаются от ограничения в пиковые сезоны.

В январе правительство объявило о двухлетнем ограничении выдачи разрешений для иностранных студентов с целью достижения заданного показателя в 5%. И данные Статистического управления Канады показывают, что значительная часть временных жителей – это люди, имеющие разрешения на работу и учебу, а также некоторое количество претендентов на получение статуса беженца.

В декабре Статистическое управление Канады также сообщило о резком росте численности населения страны на более чем 430 000 человек в третьем квартале 2023 года, что является самым высоким темпом роста населения с 1957 года. Этот рост был обусловлен, в том числе, международной миграцией, включая прибытие около 313 000 временных жителей с июля по сентябрь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.