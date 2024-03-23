Все участники шахматного FIDE Candidates получили визы в Канаду

Международная федерация шахмат (FIDE) подтверждает, что все участники турниров претендентов уже получили визы для поездки в Канаду.

Шахматные соревнования, запланированные на апрель 2024 года, будут проходить в городе Торонто, строго соблюдая график мероприятий. Напомним, что прошлогоднее решение о проведении мужского и женского турниров претендентов под маркой FIDE Candidates в одном месте привело к выбору Канады в качестве принимающей стороны.

На этом крупнейшем фестивале шахмат, запланированном на период с 3 по 22 апреля, примут участие 16 ведущих шахматистов мира, включая троих российских гроссмейстеров: двукратного вице-чемпиона мира Яна Непомнящего, а также Александру Горячкину и Екатерину Лагно.

Однако в начале текущего года выдача виз угрожала гарантиям проведения турниров. Канадские иммиграционные власти отказали визовой поддержке нескольким игрокам, включая троих российских шахматистов и несколько членов их тренерских команд. Это поставило под сомнение возможность проведения соревнований в стране кленового листа.

Руководство FIDE, во главе с президентом Аркадием Дворковичем, быстро отреагировало на возникшую ситуацию и с угрозой отозвать право Канады на проведение турниров. Был найден альтернативный вариант проведения чемпионата в Испании. Такой ход FIDE дал свои результаты, и канадское правительство проявило активность, согласившись на выдачу необходимых виз. Теперь, всего за три недели до начала турниров, все участники получили необходимые документы от канадских властей.

Аркадий Дворкович подтверждает: “Да, все участники получили визы. Турнир будет собирать вместе самых сильных шахматистов мира. Я надеюсь, что мероприятие пройдет на высоком уровне и принесет много интересных впечатлений”.

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