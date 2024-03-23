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Новости В Канаде собрались признать токсичными «вечные химикаты»

В Канаде собрались признать токсичными «вечные химикаты»

Виктория Христова Мар 23, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде собрались признать токсичными «вечные химикаты» отключены 29 Просмотров

В Канаде планируется признать «вечные химикаты» пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) токсичными.

Проект рекомендаций по этому вопросу был опубликован Министерством здравоохранения Канады 21 марта, сообщает газета Montreal Gazette.

Министерство заявило, что окончательный отчет с рекомендациями будет готов “в ближайшие месяцы”, несмотря на то, что работа над ним началась около года назад. Параллельно с отчетом должен быть опубликован план по управлению рисками, связанными с использованием этих веществ.

На данный момент потребители в Канаде даже не осведомлены о том, содержат ли продукты PFAS. В июне 2023 года Канадская ассоциация химической промышленности обратилась к Министерству окружающей среды и изменения климата с просьбой не причислять все PFAS к токсичным, а рассматривать каждое соединение индивидуально и подтверждать его вредность.

Ассоциация подчеркнула, что использование PFAS в канадской промышленности не обнаружило высоких рисков, и вещества являются важными для различных отраслей экономики.

PFAS, известные как “вечные химикаты”, очень трудно разрушаются, поэтому широко используются в различных отраслях промышленности.

В Канаде вещества PFAS были обнаружены в крови граждан.

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