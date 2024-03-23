Правильный способ финансирования является решающим фактором при покупке недвижимости

Покупатели нового дома или квартиры имеют в своем распоряжении несколько способов финансирования своей собственности. Это может стать решающим фактором для их бюджета.

Финансирование напрямую влияет на размер жилья и некоторые важные аспекты вашего жизненного проекта, поскольку процентная ставка варьируется в зависимости от типа финансирования и срока погашения. Чем больше процентов вы заплатите, тем дороже будет стоить покупка, даже если ваш ежемесячный платеж будет незначительно отличаться.

Грубо говоря, вы должны учитывать три типа финансирования: сбережения, имеющиеся деньги и займы.

Некоторые покупатели откладывают момент, когда решают купить дом своей мечты. Это часто бывает хорошей идеей: ваша военная казна от этого будет только больше. Таким образом, чтобы собрать 100 000 долларов, пара может сэкономить эту сумму за три года из расчета 385 долларов на зарплату.

Хороший способ сэкономить – направить эту сумму в свою LSE, потолок которой на 2024 год составляет 7000 долларов (он менялся в разные годы). Вы можете брать взаймы больше за счет своих неиспользованных прав на взносы. Если вы никогда не вносили взносы в свой LSE, например, с 2015 года, вы накопили 34 500 долларов в виде неиспользованных прав.

Поскольку большинство заемщиков не являются специалистами по инвестициям, лучше сделать ставку на индексный ETF, который отслеживает фондовые биржи Нью-Йорка или Торонто, или на сбалансированный взаимный фонд. Ваш финансовый консультант будет знать, как вам помочь. Важно выбрать продукт, который не имеет ограничений по срокам отзыва, как в случае с некоторыми CPG.

Многие покупатели обращаются за помощью к своим родственникам либо через заем, либо путем получения наследства от своих родителей при жизни. По данным экономиста Бенджамина Таля из банка CIBC, в 2021 году почти треть родителей помогли своим детям получить доступ к собственности, а средний подарок родителей в Канаде составил 82000 долларов. В Квебеке 20% первых покупателей жилья получают родительскую помощь.

Если вы идете по этому пути, обязательно подпишите кредитный договор, в котором указаны условия (ежемесячные платежи, сроки погашения, процентная ставка, возмещение в случае невыплаты и т. д.). Родители должны указать в своем завещании, является ли эта помощь частью наследства (источник многих споров семейные). Проценты по крупному кредиту могут облагаться налогом, а пожертвования на сумму менее 75 000 долларов-нет.

У вас есть различные формы ипотеки на выбор. Наиболее выгодной формулой является ипотечная кредитная линия, поскольку она позволяет дать себе пространство для маневра, чтобы в конечном итоге произвести ремонт, без необходимости брать новые кредиты. Но банки редко предоставляют такой кредит первым покупателям.

В противном случае вам придется выбирать между различными типами ипотечных кредитов: с фиксированной или переменной ставкой, открытыми или закрытыми. Важно то, чтобы вы получили как можно меньше штрафных санкций (например, в случае нарушения контракта), а также самую выгодную ставку при покупке у своего кредитора.

Вывод: следует отказаться от возврата денег. Это означает, что у кредитора все еще есть пространство для маневра, чтобы еще больше снизить ставку. Кроме того, несмотря на существующий рынок, ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой значительно выгодны, поскольку они, как правило, стоят дешевле, чем ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой. Согласно различным исследованиям, в том числе исследованию, проведенному профессором Моше Милевским из Йоркского университета за 60-летний период, в 90% случаев переменные ставки являются лучшим выбором. С другой стороны, нужно привыкнуть жить в условиях неопределенности.

Тем не менее, если вы точно соответствуете требованиям, и ваша ипотека близка к максимальной сумме вашей предварительной авторизации, ваш первоначальный взнос составляет 5%, и вы беспокоитесь о своей работе, делайте ставку по фиксированной ставке, даже если у вас крепкие нервы.

С другой стороны, еженедельный, а не ежемесячный платеж обычно приводит к значительной экономии процентов в течение 25 лет.

Покупатели новой недвижимости получают возмещение налога с продаж, которое составляет 36% от общего налога на товары и услуги и 50% от QST. Применяются ограничения в отношении продажных цен и налогов.

Вы также можете использовать Режим доступа к собственности (RAP). Эта программа позволяет снимать средства с вашего RRSP (зарегистрированного плана пенсионных накоплений) для покупки недвижимости на сумму до 35 000 долларов США без уплаты налогов (если вы покупаете вместе со своим супругом, последний также может получить до 35 000 долларов США). Затем у вас есть 15 лет, чтобы погасить свой RRSP без процентов. Возмещение начинается через 61 день во втором году, следующем за годом, в котором вы сняли средства со своего RRSP. Для получения дополнительной информации обратитесь к эмитенту вашей учетной записи RRSP.

Наконец, введенный в апреле 2023 года безналоговый сберегательный счет для покупки первой недвижимости позволяет направлять до 8000 долларов в год на сумму до 40000 долларов на всю жизнь, не облагаемую налогом. Если вы вносите максимальный взнос каждый год, вам потребуется пять лет, чтобы достичь потолка. Что представляют собой 8000 долларов? Это 307,70 долларов за зарплату (каждые две недели). Мы связываемся с финансовыми учреждениями.

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