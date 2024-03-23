“(НЕ)идеальный мужчина” – на идеальном сервисе интерактивного ТВ eTVnet!

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Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям, роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой, и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев фильм (НЕ)идеальный мужчина” на сайте интерактивного ТВ eTVnet! Здесь вы найдете самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач, которые можно доступны без рекламы из архива этого замечательного сервиса, более 200 каналов, в прямом эфире и в записи, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START.

Теща

Ольга Николаевна – волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира, – это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

Камера! Мотор!

1991-й год. Работник обычного видеосалона в Ленинграде Коля Виденин из-за нелепой случайности попадает сначала под суд, а потом в колонию-поселение. Там он получает прозвище “Видик”, и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку “Play”, парню предстоит с утра до вечера валить лес. Однако Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии Назарова Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов от “Терминатора” и “Коммандо” до “Индианы Джонса” и “Джеймса Бонда”, используя любые подручные материалы и заключенных-актеров. Так на зоне появляется свой Голливуд – со Сталлоне, Шварцем и гнусавым переводчиком.

Сокровища императора

В рамках реалити-шоу “Сокровища императора” пары участников отправляются в Большое Китайское Приключение. В течение месяца им придется путешествовать по региону и на скорость выполнять разнообразные задания, получать которые они будут в каждом выпуске. Победителем станет тот, кто первым придет к финальной точке. Участников ждут испытания на время, сообразительность и выносливость. А главное условие – в погоне за Сокровищем проявить максимум человеческих качеств, делая правильный выбор и принимая верные решения.

Новая фабрика звезд

Будни участников нового музыкального проекта, в котором за создание звезд отвечают Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

Девочка Нина и похитители пианино

Восьмилетняя девочка Нина из тех детей, которые импульсивно увлекаясь чем-то, быстро теряют интерес к новому хобби. В один из дней в руки к юной непоседе попадает большое красивое фортепиано, от которого невозможно отвести взгляд. Нина с присущим ей энтузиазмом берется за изучение нотной грамоты, но эта непростая наука наводит на девочку тоску. Однако в то время, когда интерес Нины сходит на нет, в игру вступает само пианино. Необъяснимым образом инструмент начинает самостоятельно воспроизводить мелодии, не желая мириться с настроением избалованной хозяйки. Вскоре грабители организовывают похищение необычного пианино, а заодно забирают с собой и Нину. Дело в том, что при помощи волшебного инструмента злоумышленники хотят подчинить себе волю людей. Теперь Нине придется спасать мир!

По-мужски

35-летний Глеб – образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того, как он не находит в себе смелость разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Жизнь впереди

11-Б класс впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников – удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.

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