Ученые зафиксировали почти 2000 землетрясений за день у побережья Канады

Ученые пришли к выводу о зафиксированных почти 2000 землетрясений в течение одного дня у побережья Канады.

Особый интерес вызывают землетрясения, происходящие в районе под названием “Индевор”, так как они могут свидетельствовать о формировании новой океанической коры из-за глубоководного магматического разрыва. Замечательно, конечно, что эти землетрясения не представляют опасности для людей, поскольку они маленькие и происходят на значительном расстоянии от берега острова Ванкувер.

Всё происходит на Хребте Хуан-де-Фука, месте, где дно океана расходится, и не связаны с зоной субдукции, что исключает возможность сильных разрушительных землетрясений. Зои Краусс, докторантка морской геофизики в Университете Вашингтона, отмечает, что срединно-океанические хребты, подобные “Индевор”, обычно не способны вызывать сильные землетрясения.

Однако эти события представляют интерес с научной точки зрения, поскольку они могут помочь понять процесс разрывания дна океана и формирования новой коры. Мониторинг данной области проводится с помощью подводных сетевых экспериментов, и начиная с 2018 года регион стал более активным с сейсмической точки зрения.

Краусс отмечает, что причиной землетрясений могут быть растяжение дна океана и большое напряжение, вызванное его растяжением до предела. Это происходит, когда плиты расходятся на определенное расстояние, и напряжение снимается, когда магма поднимается вверх и затвердевает, образуя новую кору. Этот процесс может повторяться примерно каждые 20 лет.

Сейсмическая активность в районе “Индевор” достигла своего пика 6 марта, когда было зафиксировано около 1850 землетрясений за день, хотя большинство из них были очень слабыми.

В настоящее время активность землетрясений снизилась, но остается на высоком уровне, что позволяет ученым продолжать наблюдения за развитием событий и исследовать механизмы формирования земной коры и ее изменения в этой области.

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