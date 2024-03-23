Трюдо выдвинули вотум недоверия: что дальше

Вотум недоверия был выдвинут правительству премьер-министра Джастина Трюдо в связи с несогласием официальной оппозиции по экологической политике. Хотя отставки удалось избежать, эти события отражают сложную внутриполитическую ситуацию в стране.

Либеральное правительство Джастина Трюдо удержалось у власти после объявления вотума недоверия парламентом. Инициаторами голосования стали члены оппозиционной консервативной партии, которые раскритиковали решение либерального кабинета о введении налога на выбросы углерода в Канаде. Этот налог и дефицит доступного жилья, вероятно, станут основными вопросами на предстоящих выборах, которые состоятся в следующем году.

Канада стремится к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 40-45% ниже уровня 2005 года. Для этого либеральная партия решила увеличивать цены на ископаемое топливо в стране, чтобы сделать его менее доступным. С 1 апреля цены на уголь увеличатся до 80 канадских долларов за тонну, что больше на 15 долларов, чем сейчас.

Однако решение климатических проблем, разработанное кабинетом Трюдо еще в 2019 году, оказалось негативно принято в канадских провинциях из-за того, что многие жители сельских районов до сих пор используют печное отопление в качестве основного источника тепла.

В прошлом году правительство предложило трехлетнее освобождение от налога на выбросы углерода на топливо, которое продается для частных нужд, а также предоставило налоговые льготы для жителей сельских районов, чтобы облегчить ситуацию на фоне растущих цен на все товары.

204 законодателя проголосовали против предложения, внесенного на рассмотрение лидером консерваторов Пьером Пуалиевром, а 116 поддержали его инициативу. По мнению оппозиции, налог может стать тяжелым финансовым бременем для простых канадцев.

“Джастин Трюдо создал худшие экономические условия со времен Великой депрессии, и канадцы потеряли веру в его правительство”, – говорится в заявлении консервативной партии. – Только консерваторы, сохраняющие здравый смысл, отменят налог и обеспечат снижение цен для всех слоев населения”.

Либералы располагают меньшинством мест в палате общин и остались у власти благодаря поддержке малых партий, таких как “новые демократы”, которые поддержали правительство, так как также выступают за более жесткие меры по борьбе с изменениями климата.

“Пьер Пуалиевр и его консерваторы только что пытались забрать сотни долларов у канадских семей и отменить наш климатический проект. Мы остановили их”, – заявила либеральная партия в социальных сетях, намекая на то, что их новый план предусматривает налоговые льготы для всех слоев населения.

Следующие федеральные выборы должны состояться к октябрю 2025 года, и недавние опросы общественного мнения показывают, что консерваторы могут победить либералов, которые находятся у власти с 2015 года.

Вотумы недоверия не являются редкостью в Канаде. На протяжении всей истории многие кабинеты уходили в отставку из-за своей неудачной политики, поэтому это событие не стало неожиданностью.

Однако последние новости из Оттавы отражают трудное положение либеральной партии по ряду причин. Во-первых, экономические проблемы, такие как рекордно высокие цены на еду и аренду жилья, могут негативно сказаться на поддержке избирателей. Во-вторых, различные скандалы, включая давление на бывшего министра юстиции и обвинения в неэффективном управлении, создали трещину внутри партии.

Третья причина – пандемия COVID-19. Политика, направленная на борьбу с вирусом, включая обязательную вакцинацию и другие карантинные меры, была воспринята обществом как посягательство на личную свободу.

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