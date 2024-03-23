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Новости Число канадцев, имеющих постоянного врача, существенно снизилось
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Число канадцев, имеющих постоянного врача, существенно снизилось

Виктория Христова Мар 23, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Число канадцев, имеющих постоянного врача, существенно снизилось отключены 30 Просмотров

Процент канадцев, имеющих постоянного врача, сократился с 93% в 2016 году до 86% в 2023 году, согласно обнародованным результатам международного исследования, опубликованного 21 марта на портале CBC.

Исследование было финансировано Фондом Содружества, а проводил его Канадский институт медицинской информации, опросив 4 500 жителей страны.

Подобное же исследование проходило  и в десяти других странах с высоким уровнем дохода. Самый высокий уровень доступности первичной медицинской помощи (за исключением стационарного лечения и экстренной помощи) был обнаружен в Нидерландах, где он доступен 99% населения, практически не изменяясь с 2020 года.

Уровень доступности медицинских услуг также вырос в Новой Зеландии с 96% в 2020 году до 97% в 2023 году, в Австралии (с 93% до 94%), Швеции (с 87% до 88%) и Великобритании (с 93% до 97%). Наибольший прирост был зарегистрирован в Швейцарии: с 87% до 92%.

Самое значительное снижение доступности регулярной первичной медицинской помощи было отмечено в США: с 97% до 87%. Также этот показатель упал во Франции (с 95% до 91%) и Канаде (с более чем 90% до 86%).

В среднем по странам Содружества уровень доступности снизился с 94% до 93%.

В основном, канадцы с низким уровнем семейного дохода и молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет лишены возможности обращаться к постоянному врачу или медицинскому учреждению для получения первичной помощи. Среди людей с доходом в $150 тыс. доступность таких услуг составляла 93%, в то время как у тех, чей доход был менее $30 тыс., этот уровень составил 81%.

Исследователи также выяснили, какая часть населения имела возможность посетить врача или медсестру в день обращения. Самый высокий процент таких людей был зарегистрирован в Нидерландах — 54%. В Германии этот процент составил 51%, в Великобритании — 47% и в Швейцарии — 45%. Канада занимает последнее место в этом списке с 26%, на ступеньку выше располагается Новая Зеландия (35%), а перед ней — Франция (36%).

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