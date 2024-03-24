Сотрудник склада украл в Канаде почти тысячу iPhone

Одним из главных преимуществ продукции компании Apple всегда была ее прибыльность благодаря высокому спросу и минимальным потерям стоимости со временем.

Однако, несмотря на успех и популярность продукции, компания Apple часто становится объектом краж и ограблений собственных магазинов.

Недавно западные СМИ сообщили о новой истории, связанной с бывшим сотрудником почтовой службы UPS в Канаде, который был обвинен в краже продукции Apple стоимостью более миллиона долларов с одного из складов.

По информации Global News и Winnipeg Free Press, бывший сотрудник UPS по имени Орвилл Белтрано обвиняется в краже около 866 устройств Apple со склада.

Он занимал должность руководителя на этом складе более десяти лет и предположительно крал продукцию, затем продавая ее на местной платформе Kijiji, часто используемой в Канаде для покупки и продажи подержанных товаров.

История эта стала известна после того, как компания UPS решила выяснить причину массового исчезновения смартфонов Apple со склада в Виннипеге.

После установки видеокамер наблюдения (странно, что они не были установлены ранее), в результате расследования было установлено, что Белтрано действительно крал продукцию Apple с палеттов на складе, которые изначально предназначались для отправки в Онтарио.

По информации журналистов, в один день в начале этого года, в январе, Белтрано украл 120 iPhones. Сейчас его ожидает тюремное заключение.

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