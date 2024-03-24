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Фото: https://super.ru/

Король Англии поддержал заявившую о тяжелой болезни Кейт Миддлтон

Виктория Христова Мар 24, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Король Англии поддержал заявившую о тяжелой болезни Кейт Миддлтон отключены 40 Просмотров

Королевский дворец сообщает, что король Англии выразил свою поддержку Кейт Миддлтон, которая объявила о своем серьезном заболевании.

 

Карл III выразил восхищение отвагой своей невестки, которая решила не скрывать от общественности, что борется с раком.

22 марта Кейт Миддлтон объявила о том, что она находится под наблюдением специалистов.

“Король чувствует гордость за Кэтрин и ее мужество. Он находится в постоянной связи со своей любимой невесткой”, – заявил официальный представитель Букингемского дворца.

В данный момент принцессе предстоит пройти курс химиотерапии. Она несколько времени не появлялась на публике, что вызвало тревогу у общественности.

Теперь выясняется, что семье Кейт потребовался период времени, чтобы быть вместе и оправиться после печальных новостей.

Также известно, что сам Карл III также сражается с онкологией, и поэтому некоторые королевские обязанности временно исполняет принц Уильям.

Ранее стало известно, что в январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, которая прошла успешно. Однако позже врачи выразили беспокойство по результатам анализов.

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