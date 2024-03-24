Король Англии поддержал заявившую о тяжелой болезни Кейт Миддлтон

Карл III выразил восхищение отвагой своей невестки, которая решила не скрывать от общественности, что борется с раком.
22 марта Кейт Миддлтон объявила о том, что она находится под наблюдением специалистов.
“Король чувствует гордость за Кэтрин и ее мужество. Он находится в постоянной связи со своей любимой невесткой”, – заявил официальный представитель Букингемского дворца.
В данный момент принцессе предстоит пройти курс химиотерапии. Она несколько времени не появлялась на публике, что вызвало тревогу у общественности.
Теперь выясняется, что семье Кейт потребовался период времени, чтобы быть вместе и оправиться после печальных новостей.
Также известно, что сам Карл III также сражается с онкологией, и поэтому некоторые королевские обязанности временно исполняет принц Уильям.
Ранее стало известно, что в январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, которая прошла успешно. Однако позже врачи выразили беспокойство по результатам анализов.
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