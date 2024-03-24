Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Чипированный Илоном Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли
Musk
Илон Маск с любимым твиттером. Фото агенства Рейтер, автор Дадо Рувик.

Чипированный Илоном Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли

Виктория Христова Мар 24, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Чипированный Илоном Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли отключены 38 Просмотров

Парализованный Нолан Арбо, в чьем мозгу был вживлен мозговой чип Neuralink Telepathy, опубликовал свой первый пост на платформе X (бывший Twitter). Илон Маск сообщил, что для написания поста Арбо использовал только силу мысли.

Арбо стал первым человеком, который написал пост с использованием технологии чтения мыслей. В своем сообщении Арбо юмористически отметил, что его аккаунт на платформе X был заблокирован из-за ошибочного распознавания его как бота. Однако благодаря вмешательству Маска и администрации соцсети его страница была восстановлена.

Нолан Арбо, 29-летний парализованный пациент, получивший травму ниже шеи в результате несчастного случая восемь лет назад, теперь может взаимодействовать с компьютером без использования традиционных устройств ввода, таких как мышь и клавиатура, благодаря импланту Telepathy.

Первая операция по вживлению нейрочипа Telepathy была проведена компанией Neuralink 28 января 2024 года. Она прошла без осложнений, и уже через сутки после операции пациент прошел контрольное обследование и был выписан. Арбо уверяет, что необходимо не бояться подобных процедур, если у кого-то представится возможность пройти такую операцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*