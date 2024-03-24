Чипированный Илоном Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли

Парализованный Нолан Арбо, в чьем мозгу был вживлен мозговой чип Neuralink Telepathy, опубликовал свой первый пост на платформе X (бывший Twitter). Илон Маск сообщил, что для написания поста Арбо использовал только силу мысли.

Арбо стал первым человеком, который написал пост с использованием технологии чтения мыслей. В своем сообщении Арбо юмористически отметил, что его аккаунт на платформе X был заблокирован из-за ошибочного распознавания его как бота. Однако благодаря вмешательству Маска и администрации соцсети его страница была восстановлена.

Нолан Арбо, 29-летний парализованный пациент, получивший травму ниже шеи в результате несчастного случая восемь лет назад, теперь может взаимодействовать с компьютером без использования традиционных устройств ввода, таких как мышь и клавиатура, благодаря импланту Telepathy.

Первая операция по вживлению нейрочипа Telepathy была проведена компанией Neuralink 28 января 2024 года. Она прошла без осложнений, и уже через сутки после операции пациент прошел контрольное обследование и был выписан. Арбо уверяет, что необходимо не бояться подобных процедур, если у кого-то представится возможность пройти такую операцию.

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