Покупать в Монреале? Вот сколько нужно заработать, чтобы стать домовладельцем

Согласно исследованию Ratehub, житель Монреаля должен зарабатывать почти 110 000 долларов в год, если он хочет надеяться, что сможет купить себе недвижимость (с первоначальным взносом в размере 20%).

Таким образом, по данным Ratehub, по состоянию на февраль 2024 года средняя цена жилья в мегаполисе составляла 519 100 долларов, а чтобы иметь возможность его себе позволить, нужно было зарабатывать 109 400 долларов.

Месяцем ранее, то есть в январе 2024 года, средняя стоимость недвижимости составляла 509 400 долларов, что на 9700 долларов меньше, а зарплата, чтобы позволить себе ее, должна была составлять 108 270 долларов, что на 1130 долларов меньше. Компания также отмечает, что ставка по ипотечным кредитам выросла с 5,71% в январе до 5,63% в феврале.

Данные, опубликованные в среду утром, основаны на ипотеке с первоначальным взносом в размере 20%, амортизацией в течение 25 лет, годовым налогом на имущество в размере 4000 долларов и ежемесячным взносом на отопление в размере 150 долларов.

Еще в пяти городах Канады требуется годовая заработная плата брутто от 100 000 до 200 000 долларов, чтобы позволить себе жилье, это Галифакс (111 600 долларов), Калгари (118 300 долларов), Оттава (129 320 долларов), Гамильтон (167 100 долларов) и Виктория (169 300 долларов).

Именно в Ванкувере и Торонто местные жители должны зарабатывать больше всего денег, чтобы позволить себе такую же недвижимость, с требуемым доходом в 230 350 и 214 100 долларов соответственно.

И наоборот, жители Фредериктона могут стать домовладельцами с заработной платой менее 100 000 долларов в год (67 740 долларов), как жители Реджайны (71 440 долларов), Сент-Джона (74 750 долларов), Виннипега (77 770 долларов).) и Эдмонтон (83 220 долларов).

Город Сен-Жан, кстати, является единственным из исследованных муниципалитетов, в котором цена на недвижимость снизилась (-200 долларов) в период с января по февраль 2024 года, как и заработная плата, необходимая для покупки (-1000 долларов).

«Две ключевые переменные, а именно стоимость жилья и процентные ставки, с января изменились в противоположных направлениях: процентные ставки снизились, а стоимость жилья выросла в 12 из 13 городов. увеличения стоимости жилья было достаточно, чтобы доступность жилья стала более доступной”. снижается в 11 из 13 городов, несмотря на снижение процентных ставок», – резюмировал Филипп Симар, ипотечный директор Ratehub в Квебеке.

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