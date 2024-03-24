Генсек ООН призвал все страны сплотиться в борьбе с терроризмом

С целью предотвращения действий террористической организации “Исламское государство”, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 марта на пресс-конференции призвал страны мира к объединенным усилиям.

Он обратился к всем странам, призывая сотрудничать в борьбе с ИГИЛ, который взял на себя ответственность за теракт в концертном зале “Крокус Сити Холл”.

“Мы твердо осуждаем и полностью отвергаем теракт, произошедший в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать друг с другом для предотвращения возможных ударов ИГИЛ где бы то ни было в мире”, – заявил Гутерриш.

Ответственность за теракт в “Крокусе” была приписана ИГИЛ, как сообщила газета The New York Times 22-23 марта 2024 года.

Согласно публикации, американские власти получили “разведданные” в марте 2024 года о планируемых терактах в Москве, организовываемых подразделением “Исламского государства”, базирующимся в Афганистане.

7 марта 2024 года посольство США в России опубликовало предостережение для своих граждан, рекомендуя не посещать “крупные массовые мероприятия в Москве, включая концерты”, в ближайшие 48 часов.

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