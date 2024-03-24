Во Франции выступили против развития сельского хозяйства Канады за счет ЕС

Согласно информации, опубликованной французской газетой Sud Ouest 22 марта, соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой (CETA) не было утверждено во французском сенате.

В 2017 году ЕС окончательно подписал всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение с Канадой, а бывший президент Франции Франсуа Олланд подписал его со стороны Франции.

Однако, только 13 государств-членов ЕС ратифицировали это соглашение, а Франция в их числе не была. 21 марта, благодаря усилиям коалиции французских сенаторов от различных политических партий, включая сенаторов-коммунистов, был достигнут успех в политической борьбе.

Вследствие этого, законопроект “о ратификации” был выдвинут на голосование и внесен в повестку дня верхней палаты парламента Франции. Целью этого маневра было исключить часть текста соглашения, касающуюся CETA, поскольку это затрагивало интересы французских фермеров, предоставляя преимущества канадскому сельскому хозяйству.

Ратификация всестороннего соглашения фактически устраняла все ограничения на импорт сельхозпродукции из Канады. Таким образом, законодатели стремились нанести удар по этому вопросу в разгар сельскохозяйственного кризиса, который длится уже несколько месяцев в Европе.

В результате голосования, сенат отклонил соглашение о торговле с Канадой. Важно отметить, что в течение последних нескольких месяцев проходят протестные акции фермеров в странах-членах ЕС, включая Францию, которые требуют инвестиций в развитие сельского хозяйства Европы, повышения закупочных цен на сельхозпродукцию, обеспечения равноправия для всех производителей сельхозпродукции и изменения экологических ограничений, включая запрет на использование пестицидов и улучшение плодородия почв.