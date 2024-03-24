Ягодные технологии на миллион долларов для теплиц разрабатываются в Канаде

В Канаде разрабатываются ягодные технологии на миллион долларов для использования в теплицах. Страна импортирует свежие ягоды на сумму 475 миллионов долларов ежегодно, что означает, что внутреннее производство ягод имеет огромный потенциал.

Однако канадские растениеводы сталкиваются с проблемами при выращивании ягодных культур из-за короткого вегетационного периода, ограниченного срока хранения урожая и уязвимости к вредителям и болезням.

Для поощрения исследований и инноваций в области круглогодичного производства ягод и других тепличных культур был проведен конкурс Homegrown Innovation Challenge в Канаде. Фонд семьи Уэстон инвестировал 33 миллиона долларов в проекты команд, разрабатывающих экономически эффективные стратегии, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и могут быть адаптированы к различным географическим условиям Канады.

Каждая команда получила до 1 миллиона долларов на создание маломасштабных экспериментальных решений в течение 18 месяцев. Одной из этих команд, названной AI Farming, руководят Сюмин Хао, старший научный сотрудник Министерства сельского хозяйства и агропродовольственной промышленности Канады, и Юбин Чжэн, профессор Школы экологических наук Университета Гвельфа. Они разрабатывают инновационные сельскохозяйственные технологии, сделавшими выращивание продовольствия устойчивым в сложных климатических условиях.

Проект «Настоящие северные ягоды» от университета Оттавы, сотрудничающий с компаниями Fieldless и Ceragen, направлен на определение полезных микроорганизмов, способных повысить урожайность, вкус и пользу для здоровья клубники. Команда технологического университета Онтарио, сотрудничая с тепличным хозяйством, разрабатывает энергоэффективный сельскохозяйственный объект с контролируемой средой (EE-CEAF), объединяющий в себе теплицу с системами охлаждения и обогрева, работающими на отходах.

Другие команды представляют системы выращивания ягод с использованием трибоэлектрических генераторов, фотоэлектрической технологии и вертикального земледелия. Также исследуются устойчивые к вредителям среды для выращивания, генетически модифицированные микробы и биосенсоры, контролирующие здоровье растений в режиме реального времени.

Четыре лучшие команды-получателя грантов получат по 5 миллионов долларов каждая для создания и демонстрации своей системы в масштабе фермы, а лучшая команда получит 1 миллион долларов в качестве дополнительного приза за наибольший прорыв в своей технологии.

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