Канадские ученые выяснили, что легкие имеют прямую связь с мозгом при наличии инфекции

Многочисленные исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи легких и мозга при наличии инфекции, что давно было замечено учеными и врачами.

Однако новые исследования установили, что этот связь значительно глубже и имеет более существенное значение.

Журнал Cell сообщает, что недавно проведенные исследования учеными из Университета Калгари приведут к серьезным изменениям в методиках лечения респираторных инфекций и патологий мозга.

Ранее принятый подход подразумевал, что инфекции легких и пневмонии вызываются воспалительными молекулами, поражающими органы дыхания и затем проникающими в мозг через кровь. Однако последнее исследование показало, что симптомы болезней возникают вследствие активации нервной системы в легких, после чего сигналы направляются в мозг.

Проблема лечения напрямую в легких заключается в том, что патогенные бактерии часто создают биопленку, которая позволяет им оставаться незамеченными нервной системой.

Эксперименты на мышах показали, что мужские особи более подвержены этим болезням, чем женские.

Дополнительно можно добавить то, что французские ученые в ходе недавнего исследования выявили два вида продуктов, наиболее опасных для здоровья человека. Эти продукты могут укоротить жизнь человека на 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.