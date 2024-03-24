KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Саша и Питер». Финал сезона!

Главная героиня Саша обнаруживает, что ее бывший возлюбленный Иван собирается вступить в брак. Однако с ней он был в отношениях более десяти лет, в то время как с новой подружкой – всего полгода. Добавим к этому тот факт, что свадьба запланирована в любимом городе Саши – Санкт-Петербурге. Саша решает отомстить своему бывшему, пытаясь помешать его свадьбе. Во имя мести она переезжает в Петербург и устраивается работать в ЗАГС.

Видеотека START – Сериал «Сёстры». Новые серии. Скоро!

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал под названием «Сёстры». Лента рассказывает о трёх абсолютно не похожих друг на друга сёстрах. Одна – московская бизнес-леди, вторая – парикмахерша, грезящая о богатстве, третья – мечтательная учительница. Всем им достаётся в наследство автосервис, и теперь героиням необходимо управлять консервативным мужским коллективом. Для этого, разумеется, нужно находить общий язык между собой, и вот с этим у них возникнут проблемы.





Видеотека START – Сериал «Престиж»

Посёлок Престиж представляет собой обитель для избранных: тут проживают чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и слугами. Их устойчивую жизнь нарушает трагическое событие – убийство няни у семьи Филимоновых. Это заставляет соседей начать подозревать друг друга и задуматься: насколько надежны те, кому они поручают самое дорогое – своих детей? По ходу расследования, возглавляемого «королевой местной полиции» Елизаветой Егоровной в исполнении Ирины Розановой, становится очевидным, что у каждого обитателя этого элитного поселка есть свои скрытые тайны и мотивы для убийства.

Видеотека Premier – Мультсериал «Сказочный патруль»

Этот поистине сказочный мультсериал расскажет о невероятных приключениях четырех юных волшебниц: Аленки, Вари, Маши и Снежки. Однажды приехав в заповедник сказок, три подруги знакомятся с местной девочкой Аленкой, а затем находят на улице необычное милое создание по имени Печалька. Со временем она превращается в настоящего монстра Тоску, но юным волшебницам удаётся её одолеть и вернуть городу спокойствие. Теперь они становятся настоящей командой, главная задача которой – контроль за сказочными силами.

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