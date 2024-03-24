В WhatsApp появился аналог ChatGPT

Бета-версия приложения для Android уже содержит эту нейросеть, как сообщает портал WABetaInfo.

В приложении WhatsApp появился аналог функции ChatGPT. Разработчики мессенджера планируют внедрить внутренний чат-бот с встроенным искусственным интеллектом под названием Ask META AI. Бета-версия приложения для Android уже содержит эту нейросеть, как сообщает портал WABetaInfo.

По информации источника, в пользовательском интерфейсе бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.24.7.14 появилась возможность обращаться к встроенному чат-боту Ask META AI через строку поиска внутри мессенджера. Теперь пользователи могут задавать интересующие их вопросы прямо в строке поиска, что значительно упрощает использование функции искусственного интеллекта.

Кроме того, в поисковой строке будет добавлен ряд подсказок, которые помогут пользователям активировать функцию искусственного интеллекта. Путем ввода своих вопросов или команд в строку поиска пользователи смогут быстро начать диалог с нейросетью.

Однако, на данный момент, доступ к чат-боту на основе искусственного интеллекта есть только у некоторых тестировщиков WhatsApp. Когда данная возможность будет доступна для всех пользователей, пока неизвестно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.