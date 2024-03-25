Судоходную отрасль готовят к оплате сбора за выбросы парниковых газов

Цель такой меры заключается в противодействии значительному углеродному следу этой отрасли, который составляет более миллиарда тонн CO2 ежегодно.
Предложение получило поддержку Европейского союза, Японии, Канады и некоторых стран Тихоокеанского региона, но встретило сопротивление ОАЭ, Китая, Бразилии и нескольких южноамериканских государств, опасающихся негативного влияния на свою экономику.
На прошлой неделе страны договорились продолжить переговоры о размере выплат. В официальном резюме встречи отмечается, что они «разделились по нескольким вопросам».
Предложение, внесенное Маршалловыми Островами, Вануату и другими странами, предполагает плату в размере $150 за тонну CO2. Указанные инициаторы взноса имеют высокую зависимость от судоходства в сфере транспорта и торговли, но в течение многих лет требовали введение сборов за выбросы.
Еще одно предложение, поданное 27 странами ЕС, а также Японией, Намибией, Южной Кореей и другими, выступает за объединение цены на выбросы от судоходства с глобальным стандартом выбросов для морского топлива. Решение планируется принять в сентябре, на очередном заседании IMO.
Данная инициатива IMO рассматривается как важный шаг к достижению целей Парижского соглашения по климату.
Ключевые международные участники активно работают над улучшением деталей предложения, чтобы его реализация была осуществлена в оговоренные сроки.
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