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Новости В Мире Судоходную отрасль готовят к оплате сбора за выбросы парниковых газов
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Судоходную отрасль готовят к оплате сбора за выбросы парниковых газов

Степан Артемьевский Мар 25, 2024 В Мире, Новости Оставить комментарий 32 Просмотров

Планируется введение обязательного глобального сбора за выбросы парниковых газов в судоходной отрасли к 2027 году, сообщила международная морская организация (IMO).

 

Цель такой меры заключается в противодействии значительному углеродному следу этой отрасли, который составляет более миллиарда тонн CO2 ежегодно.

Предложение получило поддержку Европейского союза, Японии, Канады и некоторых стран Тихоокеанского региона, но встретило сопротивление ОАЭ, Китая, Бразилии и нескольких южноамериканских государств, опасающихся негативного влияния на свою экономику.

На прошлой неделе страны договорились продолжить переговоры о размере выплат. В официальном резюме встречи отмечается, что они «разделились по нескольким вопросам».

Предложение, внесенное Маршалловыми Островами, Вануату и другими странами, предполагает плату в размере $150 за тонну CO2. Указанные инициаторы взноса имеют высокую зависимость от судоходства в сфере транспорта и торговли, но в течение многих лет требовали введение сборов за выбросы.

Еще одно предложение, поданное 27 странами ЕС, а также Японией, Намибией, Южной Кореей и другими, выступает за объединение цены на выбросы от судоходства с глобальным стандартом выбросов для морского топлива. Решение планируется принять в сентябре, на очередном заседании IMO.

Данная инициатива IMO рассматривается как важный шаг к достижению целей Парижского соглашения по климату.

Ключевые международные участники активно работают над улучшением деталей предложения, чтобы его реализация была осуществлена в оговоренные сроки.

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