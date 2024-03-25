Судоходную отрасль готовят к оплате сбора за выбросы парниковых газов

На прошлой неделе страны договорились продолжить переговоры о размере выплат. В официальном резюме встречи отмечается, что они «разделились по нескольким вопросам».

Предложение, внесенное Маршалловыми Островами, Вануату и другими странами, предполагает плату в размере $150 за тонну CO2. Указанные инициаторы взноса имеют высокую зависимость от судоходства в сфере транспорта и торговли, но в течение многих лет требовали введение сборов за выбросы.