Канадский миллионер Кевин О’Лири хочет купить TikTok задешево

Канадский миллионер Кевин О’Лири намерен приобрести популярный китайский видеосервис TikTok за низкую цену. Как сообщает телеканал CNBC, бизнесмен планирует сформировать группу инвесторов для этой возможной сделки.

О’Лири уточнил, что предложение по первоначальной стоимости TikTok может быть в диапазоне от 20 до 30 миллиардов долларов. Отмечается, что в прошлом году компания была оценена в 220 миллиардов долларов, в соответствии с данными PitchBook.

Состояние О’Лири оценивается примерно в 400-500 миллионов долларов. Он подчеркнул, что сделка не будет включать передачу данных о пользовательских алгоритмах предпочтений, которые являются ключевым фактором успеха TikTok. О’Лири заявил, что в случае покупки TikTok без его революционных алгоритмов, они будут воссозданы на основе американских кодов, трансформируя “китайский TikTok” в “американский TikTok”. Он также высказал мнение, что китайское правительство, контролирующее материнскую компанию TikTok, ByteDance, вряд ли откажется от этих данных.

Несмотря на дискуссии о запрете TikTok в США или отделении его от ByteDance, опасения о том, что китайское правительство может использовать сервис для сбора данных американцев и влияния на общественное мнение, продолжаются. Администрацией Дональда Трампа были введены первые ограничения для американских пользователей в 2020 году, однако их реализация была отложена в результате судебных разбирательств. Под руководством Джо Байдена было издано распоряжение о запрете использования приложения на служебных устройствах государственных служащих. Недавно палата представителей США приняла законопроект, требующий от ByteDance выделить американский бизнес в отдельную компанию в течение шести месяцев, иначе TikTok может быть запрещен в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.