Канадский миллионер Кевин О’Лири хочет купить TikTok задешево

О’Лири уточнил, что предложение по первоначальной стоимости TikTok может быть в диапазоне от 20 до 30 миллиардов долларов. Отмечается, что в прошлом году компания была оценена в 220 миллиардов долларов, в соответствии с данными PitchBook.
Состояние О’Лири оценивается примерно в 400-500 миллионов долларов. Он подчеркнул, что сделка не будет включать передачу данных о пользовательских алгоритмах предпочтений, которые являются ключевым фактором успеха TikTok. О’Лири заявил, что в случае покупки TikTok без его революционных алгоритмов, они будут воссозданы на основе американских кодов, трансформируя “китайский TikTok” в “американский TikTok”. Он также высказал мнение, что китайское правительство, контролирующее материнскую компанию TikTok, ByteDance, вряд ли откажется от этих данных.
Несмотря на дискуссии о запрете TikTok в США или отделении его от ByteDance, опасения о том, что китайское правительство может использовать сервис для сбора данных американцев и влияния на общественное мнение, продолжаются. Администрацией Дональда Трампа были введены первые ограничения для американских пользователей в 2020 году, однако их реализация была отложена в результате судебных разбирательств. Под руководством Джо Байдена было издано распоряжение о запрете использования приложения на служебных устройствах государственных служащих. Недавно палата представителей США приняла законопроект, требующий от ByteDance выделить американский бизнес в отдельную компанию в течение шести месяцев, иначе TikTok может быть запрещен в стране.
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