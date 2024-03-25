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Новости Илон Маск: если республиканцы не победят, то США наступит конец
Elan Mask
Илон Маск

Илон Маск: если республиканцы не победят, то США наступит конец

Степан Артемьевский Мар 25, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Илон Маск: если республиканцы не победят, то США наступит конец отключены 36 Просмотров

Соединенным Штатам Америки необходима победа Республиканской партии, иначе наступит конец для США, заявил успешный предприниматель Илон Маск в своем сообщении, опубликованном на социальной сети X (бывший “Twitter”) 24 марта.

“Еще несколько лет назад я полностью поддерживал Демократическую партию. Однако в настоящее время я считаю, что нам необходимо приветствовать “красную волну” (красный и оранжевый представляют цвета Республиканской партии), иначе это будет означать конец для Америки”, – написал Маск.

Таким образом, он ответил на пост блогера Фарзада. Он рассказал, что в прошлом был сторонником Демократической партии и либералом, но в настоящее время считает, что Демократическая партия “очень плоха”.

Напомним, что выборы Президента США намечены на 5 ноября. Главными кандидатами рассматриваются действующий Президент Джо Байден и бывший Президент Дональд Трамп.

На данный момент каждая из основных партий США имеет по одному кандидату. Как и на выборах в 2004 году, Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую партию – Джо Байден.

Меж тем, победу в президентских праймериз от республиканской партии в штате Луизиана одержал Дональд Трамп, 23 марта сообщает The Hill.

В результате победы Трамп получит 47 голосов делегатов республиканской партии от штата Луизиана. Сообщается, что Трамп уже набрал необходимое количество голосов по итогам праймериз для выдвижения кандидатом от республиканской партии США.

Информагентство CNBC 5 марта сообщило, со ссылкой на ряд опросов общественного мнения, что популярность Трампа превышает рейтинги Байдена на 2–5%.

 

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