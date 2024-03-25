Иран осудил действия Израиля в больнице Аль-Шифа в Газе

Представитель МИД Ирана, Нассер Канаани, подчеркнул, что это является дополнительной позорной страницей в черном списке преступлений Израиля против палестинцев.
Канаани отметил, что больница “Аль-Шифа”, ее территория и пребывающие там медицинский персонал и палестинские беженцы, в том числе женщины и дети, оказались под жестокой осадой со стороны террористической армии Израиля в течение недели.
Он также подчеркнул, что сионистский режим совершает ужасные преступления в этой больнице.
Представитель МИД Ирана сообщил о том, что из-за слепых нападений и блокирования доступа к основным продуктам питания и медикаментам, оккупационный режим привел в осаду 180 пациентов, медицинский персонал и палестинских беженцев в больнице “Аль-Шифа” за последние несколько дней.
Канаани также отметил о приходящих сообщениях о шокирующих пытках, осквернении и убийствах палестинских женщин, содержащихся в этой больнице, и призвал международное сообщество немедленно и решительно вмешаться.
Он также подчеркнул необходимость формирования международной исследовательской группы для раскрытия масштабов военных преступлений израильских сил в этой больнице.
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