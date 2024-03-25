Тарасова восхитилась Малининым после его победы на чемпионате мира в Монреале

Победа Ильи Малинина на чемпионате мира в Монреале вызвала восхищение у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой

В интервью Sport24 она назвала американского фигуриста гением и отметила, что его выступление стало лучшим в истории фигурного катания. Тарасова также подчеркнула, что Малинин смог совершить то, чего никому ранее не удалось, и при этом продемонстрировал потрясающую технику.

На чемпионате Мира Малинин завоевал золото в мужском одиночном катании, показав в двух программах высокий уровень и набрав 333,76 балла, установив мировой рекорд. Второе место занял японец Юма Кагияма с результатом 309,65 балла, а третье место занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа с 284,39 балла.

Особое впечатление вызвало выступление Малинина, в котором он совершил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель, до этого еще никому не удалось выполнить такое в мире фигурного катания.

Весь свой спортивный путь Илья Малинин проходил в США, где вырос и получил образование. Его родители, Татьяна Малинина и Роман Скорняков, также были фигуристами и выступали на чемпионатах СССР и России, а также представляли Узбекистан на международном уровне.

Сам Малинин признался, что ошеломлен своей победой на чемпионате мира. Он продолжит заниматься и работать, чтобы развивать свои навыки и достигнуть еще более высоких результатов в будущем.

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