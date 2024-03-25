Dow определилась с проектом строительства завода полиэтилена в Канаде

Компания Dow приняла окончательное решение о строительстве интегрированного предприятия по крекингу и производству полиэтилена в Альберте.

Совет директоров канадской фирмы объявил о данном проекте, который будет иметь нулевой уровень выбросов. Строительство завода планируется начать уже в этом году, а его поэтапное расширение позволит добавить около 1,3 млн тонн годовых мощностей по этилену и полиэтилену в 2027 году, а также примерно еще 600 тыс. тонн в 2029 году.

Общая стоимость проекта составит 6,5 млрд долларов, без учета государственных субсидий. В его рамках будет построена новая установка для крекинга этилена, увеличена мощность по производству полиэтилена на 2 млн тонн в год и проведена модернизация существующей установки крекинга с целью обеспечения нулевых выбросов категорий 1 и 2.

Ожидается, что эти инвестиции приведут к росту чистой прибыли на 1 млрд долларов в год и декарбонизации 20% глобальных мощностей Dow по производству этилена при полной загрузке. Новые мощности позволят компании удовлетворить растущий спрос на высококачественные изделия в таких областях, как упаковка, инфраструктура и гигиена.

Кроме того, в рамках проекта используется технология разделения воздуха и автотермического реформинга отходящих газов установки крекинга для преобразования их в водород, который будет использоваться в качестве чистого топлива.

Также предусмотрено улавливание и хранение выбросов углекислого газа, что позволит снизить текущие выбросы CO2 примерно на 1 млн тонн в год.

Для поддержки проекта и стимулирования инноваций в производстве с низким уровнем выбросов правительства Канады, провинций Альберта и Саскачеван предоставили субсидии и стимулы. Кроме того, в проект вложено около 2 млрд долларов от сторонних компаний, которые будут направлены на развитие водородного цикла, улавливание CO2 и других инфраструктурных объектов, необходимых для реализации данного проекта.

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