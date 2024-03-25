Греция приобретет в Канаде семь пожарных самолетов Canadair DHC-515

Греция приобретает семь новых пожарных самолетов Canadair DHC-515 в Канаде.

Во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Канаду, было подписано соглашение о приобретении указанных самолетов.

В июле, когда на греческом Родосе бушевали лесные пожары, охватившие 15 % территории острова, Европейский союз заявил о намерении инвестировать в 12 новых самолётов для пожаротушения.

А поскольку летом огонь продолжал опустошать некоторые районы Греции, ЕС направил туда 11 самолётов и один вертолёт – почти половину своего парка воздушных машин, используемых для борьбы с пожарами.

Поэтому еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал страны-члены закупить ещё 12 летательных аппаратов, но уже за свой счёт.

Сотрудничество двух стран было обсуждено в ходе встречи Мицотакиса со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, в рамках которой обсуждались торговля, энергетика, борьба с изменением климата и подписывано соглашение о приобретении новой техники.

Мицотакис отметил, что Греция станет первой страной, закупившей новые пожарные самолеты Canadair, и выразил заинтересованность других стран в приобретении аналогичной техники.

Общая стоимость сделки составила около €360 млн, средства на пять самолетов будут выделены из фонда восстановления экономики Европейского союза, а два – через механизм гражданской защиты ЕС.

Первые самолеты будут переданы Греции в 2027 году, последующие – в 2028, 2029 и 2030 годах.

Canadair – специализированное воздушное судно, предназначенной для пожаротушения.

Его часто называют “суперскупером”, поскольку ему не нужно возвращаться на базу для пополнения водяных баков. Самолёт сконструирован таким образом, что может пронестись вдоль поверхности воды, пополняя свои баки через водозаборные отверстия, и затем снова взлететь.

Летательный аппарат, похожий на лодку, может взять на борт до 5 455 литров воды всего за 12 секунд, сбросить её на охваченную огнём зону, потом наполнить бак и повторить этот процесс. Возможность дозаправки без возвращения на базу – это большое преимущество при борьбе с пожарами в удаленных районах.

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