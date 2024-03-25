Теракт в “Крокусе”: что известно на сегодняшний момент

Четверых обвиняемых в теракте в “Крокус Сити Холле” Москвы, граждан Таджикистана, суд отправил в следственный изолятор до 22 мая.

По крайней мере двое из них признали свою вину. В процессе расследования стало известно, что Мирзоев и Рачабализода не имели постоянной работы, а Файзов сообщил, что работал парикмахером в барбершопе в городе Иваново, но сейчас не работает. Фаридуни заявил, что до теракта работал на паркетной фабрике в Подольске.

Трое из четырех обвиняемых, кроме 19-летнего Файзова, являются родителями несовершеннолетних детей. Фаридуни упомянул, что его ребенку всего восемь месяцев.

Согласно последней информации от следственного комитета России, численность погибших в результате теракта составляет 137 человек, включая 3 детей. МЧС опубликовал список из 68 идентифицированных жертв.

Среди погибших также были иностранцы, в том числе гражданка Армении, гражданка Белоруссии и гражданин Молдавии.

Общее количество пострадавших составляет 182 человека.

В понедельник президент проведет совещание, на котором будут обсуждаться принимаемые меры. В нем примут участие руководители силовых и социальных структур страны, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Российские спецслужбы проводят расследование теракта самостоятельно, на этом этапе нет потребности в помощи других стран.

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