Многие социальные работники Квебека подумывают о том, чтобы оставить свою профессию

Громоздкое администрирование и высокая рабочая нагрузка являются одними из причин, по которым до 16% социальных работников в Квебеке говорят, что они могут рассмотреть возможность ухода с работы в течение следующих двух лет.

Это свидетельствует из опубликованного в понедельник опроса, который был проведен от имени Общественного совета по труду и семейным парам Квебека (OTSTCFQ).

Что это озачает? А то, что около 2400 социальных работников заявили, что считают “вероятным” или “очень вероятным” то, что они покинут профессию в течение следующих двух лет.

Из тех, кто участвовал в опросе, 39% сказали, что обязанности и бюрократическая волокита были источником их проблем и недовольств, в то время как 19% сказали, что их рабочая нагрузка была слишком большой.

По словам президента ордена Пьера-Поля Маленфана, эти результаты доказывают, что существует “глубокая проблема, которую правительство Квебека должно решить немедленно”.

“Эта тенденция нас чрезвычайно беспокоит, потому что, в конце концов, если социальные работники сломаются и уйдут из профессии, расплачиваться за это будет общественность”, – сказал он. “Это может не только поставить под угрозу качество и доступность услуг, но и усилить давление на тех, кто остается”.

Недовольные соцработники заявили, что “заполнение одной формы может занять до трех часов работы”, что мешает “проводить больше времени на местах в непосредственном контакте с нуждающимися людьми”.

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