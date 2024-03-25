Поиграем в риелтора?

Вчера, когда моя подружка пригласила меня на прогулку и я ответила, что не смогу пойти,т.к много работы, она удивилась : ” А чем ты занимаешься как риелтор? Ведь это же так просто: показала дом клиентам и его купили. ”

Вот я решила предложить вам поиграть в риелтора и ответить на самые простые вопросы, ответы на которые вы найдете в конце.

В наше время, когда 10-летние дети ищут недвижимость на риэлторских сайтах для их родителей, работа риэлтора уже не заключается только в том, чтобы найти красивый недорогой домик, а в том, чтобы быть “адвокатом” клиентов, который правильно и вовремя готовит документы во время транзакции. Во время последней покупки дома, покупатели и продавцы подписали 12 документов. Как говорится : слово к делу не пришьешь. Поэтому любые изменения в процессе покупки/продажи дома должны быть зафиксированы на бумаге и подписаны обеими сторонами.

1. Можно ли поднять цену в вами подписанном предложении (offer) до его принятия, если на этот дом поступило несколько предложений или уже поздно?

да/ нет

2. Если срок на предоставление письма об ипотеке истекает в 12 ночи сегодня,а банк не прислал подтверждение, значит вы теряете дом или нет?

да/нет

3. Можно ли отказаться от покупки дома, если ипотека уже получена и инспекция сделана,но на той же улице появился дом на продажу за более низкую цену?

да/нет

4. Можно ли добавить имя еще одного покупателя в ваше предложение, которое уже подписано обеими сторонами?

да/нет

5.Можно ли торговаться после инспекции на замену окон, если вы уже видели в Декларации продавца, что на них есть конденсат и предлагаемая вами цена поэтому была ниже изначальной?

да/нет

6. Можно ли поменять дату получения ключей, если транзакция уже назначена на ближайшее время?

да/нет

7.Можно ли добавить еще одно условие к вашему предложению, например сделать тест на асбест или на плесень в воздухе, если вы уже получили ипотеку и сделали инспекцию?

да/нет

Проверим ответы:

1.Да, быстро подписав еще один документ с более высокой ценой.

2.Да, в 12 ночи ваше предложение аннулируется. Чтобы этого не произошло, нужно подписать документ о продлении срока на получение ипотеки.

3. Нет, отказаться от покупки уже нельзя, т.к. все условия покупки были выполнены.

4. Да,можно, подписав документ об этом.

5. Нет, нельзя торговаться два раза по одному и тому же поводу.

6. Да, если обе стороны согласны, подписав необходимый документ.

7. Да, если срок на дачу ответа после инспекции еще не истек.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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