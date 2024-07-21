Чтиво выходного дня: Из истории хохломы

Словом «хохлома» называют декоративную роспись деревянной мебели или посуды золотистыми, зелеными и красными красками на черном фоне.

Существует два основных типа росписи: «верховая» — красным и черным на золотистом фоне, и «под фон» — золотистый силуэтный рисунок на цветном фоне. При этом заволжские мастера не используют в работе золото.

Они вытачивают предметы из дерева, грунтуют их раствором глины и покрывают олифой и порошком олова. Затем выполняют растительный узор, лакируют и обжигают при высокой температуре в печи.

Этот русский народный художественный промысел возник во второй половине XVII века в деревнях, расположенных на левом берегу Волги. Готовые изделия везли для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, отчего роспись и получила свое название.

Благодаря удачному расположению села на торговых путях хохломские изделия быстро обрели популярность. С Нижегородской ярмарки купцы развозили их по всей России, а также продавали в страны Азии и Западной Европы. Над становлением хохломской росписи работали целые династии мастеров, наиболее известными из которых были Лушины, Гущины и Красильниковы.

Во второй половине XIX века возрос интерес к хохломе как к искусству. И в 1853 году ее представили на Всероссийской промышленной выставке в Москве, а затем в Петербурге и Нижнем Новгороде. Кроме того, в моду вошел «русский стиль», и хохломскими изделиями начали пользоваться даже члены царской семьи.

Так, в 1882 году императрица Мария Федоровна наградила мастера Михаила Красильникова золотыми часами с дарственной надписью «За свое искусство и представленные государю императору вещи». В 1889 году на Всемирной выставке в Париже хохлома получила Гран-при.

В наши дни хохломская роспись развивается в двух центрах — городе Семенове, где с 1920-х годов находятся фабрики «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись», и в деревне Семино Ковернинского района, где работает предприятие «Хохломской художник».

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