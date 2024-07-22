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Новости Новости дня Делового Монреаля за 21 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 21 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 21, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 32 Просмотров

🔹Актуальные новости уикенда Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и в Квебеке

  1. День китайского квартала: Сегодня Монреаль празднует первый в истории города «День китайского квартала». В прошлом году Квебек объявил китайский район Монреаля объектом культурного наследия.
  2. Нарушение движения паромов: На этих выходных нарушено движение нескольких паромов. Работники паромов Sorel бастуют с 7:00 утра пятницы и должны вернуться на работу в понедельник в 6:59 утра. На паромах L’Isle-aux-Grues количество переправ сокращено с пятницы с 6:00 утра до четверга 5:59 утра.
  3. Песня лета: Песня Сабрины Карпентер «Эспрессо» стала настоящим хитом лета для любителей кофеина. Она представляет собой призыв к выносливости радио-попа, вдохновленного диско.
  4. Приостановка лицензии пиццерии: Лицензия пиццерии Моретти на Веллингтон-стрит в модном районе Гриффинтаун в Монреале приостановлена на 25 дней решением Régie des Alcools et des jeux (RACJ). Это заведение не новичок в полицейских арестах, драках и разборках членов организованной преступности.
  5. Конфискация угнанных автомобилей: Служба безопасности Квебека (SQ) обнаружила и конфисковала около тридцати угнанных автомобилей в Монреале.
  6. Ножевое ранение: 26-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как поздно вечером в субботу ему нанесли ножевое ранение в парке Феликса-Леклера в Монреале.
  7. Услуги для уязвимых слоев населения: В Монреале услуги для уязвимых слоев населения вызывают негативную реакцию.
  8. Наезд на беременную женщину: Беременная 42-летняя женщина погибла после наезда автомобиля в центре Торонто в четверг днем, переходя улицу по пешеходному переходу на Queen Street East.
  9. Открытие пляжа Жан-Доре: Спустя две недели после ужасающего инцидента, сравнимого с сценой из фильма «Челюсти» на пляже Жан-Доре в парке Жан-Драпо в Монреале, пляж снова открыт для посетителей.

В Канаде

  1. Отпуск Джастина Трюдо: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился в Британскую Колумбию в воскресенье, где проведет отпуск с семьей до 1 августа.
  2. Портрет короля Чарльза: Канада опубликовала официальный портрет короля Чарльза.
  3. Кодекс поведения продуктовых магазинов: Федеральный министр сельского хозяйства Лоуренс Маколей заявил, что правительство выделит 1,2 миллиона долларов на финансирование создания офиса, который будет контролировать соблюдение Кодекса поведения продуктовых магазинов.
  4. Зараженная бешенством летучая мышь: Служба здравоохранения Торонто ищет человека, который оставил зараженную бешенством летучую мышь в ветеринарной клинике в The Beaches в начале этой недели.
  5. Финансирование просителей убежища: Правительство Канады ежемесячно выделяет просителям убежища $5 тыс на временное размещение в отелях и питание и планирует потратить $550 млн на эти цели в 2024 году.
  6. Найденная мертвой иранка: 33-летняя иранка, прожившая в Канаде менее двух месяцев, была найдена мертвой в чемодане в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд.
  7. Лихорадка Западного Нила: Управление общественного здравоохранения Оттавы подтвердило первый случай лихорадки Западного Нила в этом году.

В России

  1. Популярные города в бархатный сезон: Стали известны самые популярные города России в бархатный сезон. Больше всего туристов отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого россияне из разных городов планируют побывать в следующих локациях: Адлер, Анапа, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Симферополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.
  2. Строительство ВСМ Москва – Петербург: В этом году начнётся строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Время в пути сократится в 1.8 раза и составит 2 часа 15 минут, увеличится пассажиропоток в 4.6 раза до 23 млн пассажиров.
  3. Осквернение могилы Пригожина: Могилу Пригожина осквернили вандалы: памятник основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище облит белой краской.
  4. Лихорадка Западного Нила: Роспотребнадзор зафиксировал в России единичные случаи лихорадки Западного Нила.
  5. Поздравления: Владимир Путин направил Асаду поздравления по случаю 80-летия установления дипотношений между Россией и Сирией.

В мире

  1. Отказ Байдена от участия в выборах: Президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру на предстоящих в ноябре выборах, уступая давлению по поводу своих ментальных способностей и способности победить Дональда Трампа.
  2. Кандидатура Камалы Харрис: Президент Джо Байден предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах.
  3. Отказ во въезде журналистам из РФ: Франция отказала ряду журналистов из России в допуске на Олимпиаду-2024.
  4. Эскалация напряженности между Израилем и Йеменом: Эскалация напряженности между Израилем и Йеменом грозит открыть новый фронт.
  5. Ужесточение требований к ввозу собак: Власти США ужесточили требования в отношении ввоза собак; Оттава настаивает на исключениях для канадцев.
  6. Скандал с Airbnb: Очередной скандал с Airbnb: жалобы от клиентов, которые обнаружили в арендованном жилье скрытые камеры.

 

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