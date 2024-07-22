Новости дня Делового Монреаля за 21 июля 2024 года

🔹Актуальные новости уикенда Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале и в Квебеке
- День китайского квартала: Сегодня Монреаль празднует первый в истории города «День китайского квартала». В прошлом году Квебек объявил китайский район Монреаля объектом культурного наследия.
- Нарушение движения паромов: На этих выходных нарушено движение нескольких паромов. Работники паромов Sorel бастуют с 7:00 утра пятницы и должны вернуться на работу в понедельник в 6:59 утра. На паромах L’Isle-aux-Grues количество переправ сокращено с пятницы с 6:00 утра до четверга 5:59 утра.
- Песня лета: Песня Сабрины Карпентер «Эспрессо» стала настоящим хитом лета для любителей кофеина. Она представляет собой призыв к выносливости радио-попа, вдохновленного диско.
- Приостановка лицензии пиццерии: Лицензия пиццерии Моретти на Веллингтон-стрит в модном районе Гриффинтаун в Монреале приостановлена на 25 дней решением Régie des Alcools et des jeux (RACJ). Это заведение не новичок в полицейских арестах, драках и разборках членов организованной преступности.
- Конфискация угнанных автомобилей: Служба безопасности Квебека (SQ) обнаружила и конфисковала около тридцати угнанных автомобилей в Монреале.
- Ножевое ранение: 26-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как поздно вечером в субботу ему нанесли ножевое ранение в парке Феликса-Леклера в Монреале.
- Услуги для уязвимых слоев населения: В Монреале услуги для уязвимых слоев населения вызывают негативную реакцию.
- Наезд на беременную женщину: Беременная 42-летняя женщина погибла после наезда автомобиля в центре Торонто в четверг днем, переходя улицу по пешеходному переходу на Queen Street East.
- Открытие пляжа Жан-Доре: Спустя две недели после ужасающего инцидента, сравнимого с сценой из фильма «Челюсти» на пляже Жан-Доре в парке Жан-Драпо в Монреале, пляж снова открыт для посетителей.
В Канаде
- Отпуск Джастина Трюдо: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился в Британскую Колумбию в воскресенье, где проведет отпуск с семьей до 1 августа.
- Портрет короля Чарльза: Канада опубликовала официальный портрет короля Чарльза.
- Кодекс поведения продуктовых магазинов: Федеральный министр сельского хозяйства Лоуренс Маколей заявил, что правительство выделит 1,2 миллиона долларов на финансирование создания офиса, который будет контролировать соблюдение Кодекса поведения продуктовых магазинов.
- Зараженная бешенством летучая мышь: Служба здравоохранения Торонто ищет человека, который оставил зараженную бешенством летучую мышь в ветеринарной клинике в The Beaches в начале этой недели.
- Финансирование просителей убежища: Правительство Канады ежемесячно выделяет просителям убежища $5 тыс на временное размещение в отелях и питание и планирует потратить $550 млн на эти цели в 2024 году.
- Найденная мертвой иранка: 33-летняя иранка, прожившая в Канаде менее двух месяцев, была найдена мертвой в чемодане в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд.
- Лихорадка Западного Нила: Управление общественного здравоохранения Оттавы подтвердило первый случай лихорадки Западного Нила в этом году.
В России
- Популярные города в бархатный сезон: Стали известны самые популярные города России в бархатный сезон. Больше всего туристов отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого россияне из разных городов планируют побывать в следующих локациях: Адлер, Анапа, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Симферополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.
- Строительство ВСМ Москва – Петербург: В этом году начнётся строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Время в пути сократится в 1.8 раза и составит 2 часа 15 минут, увеличится пассажиропоток в 4.6 раза до 23 млн пассажиров.
- Осквернение могилы Пригожина: Могилу Пригожина осквернили вандалы: памятник основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище облит белой краской.
- Лихорадка Западного Нила: Роспотребнадзор зафиксировал в России единичные случаи лихорадки Западного Нила.
- Поздравления: Владимир Путин направил Асаду поздравления по случаю 80-летия установления дипотношений между Россией и Сирией.
В мире
- Отказ Байдена от участия в выборах: Президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру на предстоящих в ноябре выборах, уступая давлению по поводу своих ментальных способностей и способности победить Дональда Трампа.
- Кандидатура Камалы Харрис: Президент Джо Байден предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах.
- Отказ во въезде журналистам из РФ: Франция отказала ряду журналистов из России в допуске на Олимпиаду-2024.
- Эскалация напряженности между Израилем и Йеменом: Эскалация напряженности между Израилем и Йеменом грозит открыть новый фронт.
- Ужесточение требований к ввозу собак: Власти США ужесточили требования в отношении ввоза собак; Оттава настаивает на исключениях для канадцев.
- Скандал с Airbnb: Очередной скандал с Airbnb: жалобы от клиентов, которые обнаружили в арендованном жилье скрытые камеры.
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