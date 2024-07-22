С добрым утром!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательный понедельник. Температура воздуха: Утром 18°C, Днём 26°C, Вечером 23°C.

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. И вот вам факт по случаю: в мозге, в отличие от компьютеров и телефонов, место никогда не заканчивается. Невозможно узнать настолько много информации, чтобы ее некуда было разместить.

А еще: знаменитая на весь мир французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года. В 20 лет Матье покорила один из престижнейших залов Франции “Олимпия”. Ее первый диск разошелся миллионным тиражом.

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!