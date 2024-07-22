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Фото: oko-planet.su

Байден объявил о выходе из президентской гонки

Виктория Христова Июл 22, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Байден объявил о выходе из президентской гонки отключены 36 Просмотров

Президент США Джо Байден заявил о своем решении выйти из президентской гонки. Он подчеркнул, что останется на своем посту до конца текущего срока и сделает официальное заявление для нации чуть позже. Однако решение свое он считает принятым и окончательным.

В своем обращении к американцам Байден отметил достижения своей администрации за последние три с половиной года, подчеркнув, что страна добилась значительного прогресса. Он подчеркнул, что Америка сегодня обладает самой сильной экономикой в мире и достигла исторических успехов в различных областях. И это все благодаря эффективному управлению страной его администрацией.

Президент выделил ключевые достижения своего срока, такие как инвестиции в инфраструктуру, снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, расширение доступного медицинского обслуживания, принятие закона о безопасности оружия и назначение первой афроамериканки в Верховный суд.

Байден также подчеркнул принятие самого важного климатического законодательства в мировой истории, благодаря которому Америка находится в лучшем положении для лидерства на международной арене.

Байден отметил, что все эти достижения стали возможны благодаря поддержке американского народа. Вместе страна преодолела пандемию и экономический кризис, сохранила демократию и укрепила международные альянсы.

 

 

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