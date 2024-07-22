Продажи автомобилей в Канаде растут на протяжении 19 месяцев

В 2023 году автомобильный рынок страны сумел восстановиться после ковидных потрясений.

Рост продаж продолжался все 12 месяцев, в итоге реализовано 1,69 млн новых автомобилей, что на 11,4% больше, чем в 2022 году.

В 2024 году, несмотря на то, что экономические показатели стали демонстрировать признаки восстановления только в последние месяцы, авторынок продолжал расти.

Июнь стал 19-ым месяцем этого роста. За первый летний месяц реализовано 170 445 автомобилей (+4%). В целом с начала года продано 900 927 автомобилей, что на 8,9% больше, чем за шесть месяцев 2023 года.

В марочном рейтинге по итогам прошедшего полугодия обозначился новый лидер – Toyota, которая увеличила продажи на 20,3%, реализовав 109 833 новых автомобиля.

На втором месте расположился бывший лидер – Ford (109 784 шт.; +0,7%), на третьем – Chevrolet (70 105 шт.; +12,5%).

Лучшая динамика продаж в ТОП-10 отмечена у Volkswagen (+53,9%) и Subaru (+43,4%), худшая – у Ford (+0,7%) и Kia (+5,1%).

В модельном рейтинге Ford F-series по-прежнему остается лидером продаж, несмотря на снижение объема (-1,2%). За ним следует Toyota RAV4 (+10,6%).

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