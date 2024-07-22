Владельцы недвижимости «в состоянии удушья»

Данные, проанализированные Министерством труда, показывают, что после сокращения в начале пандемии число домовладельцев, оказавшихся в трудном финансовом положении, в прошлом году значительно выросло. И худшее может быть впереди, предупреждают эксперты, если уровень безработицы продолжит расти.

Данные, проанализированные Министерством труда, показывают, что после сокращения в начале пандемии число домовладельцев, оказавшихся в трудном финансовом положении, в прошлом году значительно выросло. И худшее может быть впереди, предупреждают эксперты, если уровень безработицы продолжит расти.

В прошлом году количество банкротств, зарегистрированных земельным регистром Квебека, увеличилось на 39% по сравнению с 2022 годом. Этот процент достигает 49 % в отношении количества уведомлений от банков, полученных владельцами, имеющими задолженность, которые угрожают вступить во владение их собственностью или выставить ее на продажу самостоятельно, если причитающиеся им суммы не будут быстро возвращены. Что касается изъятий собственности банками, то их количество увеличилось почти на 18% по сравнению с прошлым годом.Банки предложили в прошлом году многочисленные « меры предосторожности » при выплате ипотечного кредита домовладельцам, имеющим задолженность, например выплачивать только интересы банка или увеличить количество лет на полную выплату ипотеки.

« Мы говорим о ситуации, когда задолженность домашних хозяйств в настоящее время чрезвычайно высока в Канаде», как из-за роста ставок по ипотечным кредитам, так и из-за « стоимости жизни», отмечает г-жа Бурасса-Очоа.

Экономист канадской ипотечной и жилищной компании Таня Бурасса-Очоа считает, что ипотечная задолженность домовладельцев в стране « может ускоренно расти в ближайшие годы», в частности, из-за ожидаемого роста стоимости недвижимости. Потеря работы является наиболее распространенной причиной неплатежей по ипотечным кредитам.« У меня возникли финансовые трудности», – признается собственник дома из St-Huber (Longueuil) Сюзанна, которая изо всех сил пытается свести концы с концами из-за увеличения ежемесячных платежей по ипотеке за недвижимость, которую она приобрела в 2021 году. Она попросила не оглашать ее фамилию, чтобы не предавать огласке свое тяжелое финансовое положение, из-за которого она задержала выплату определенных платежей и заняла деньги у своего отца из-за растущих расходов по ипотеке.

В июне Сюзанна хотела выставить свой дом на продажу, прежде чем ее отберет банк за неуплату, но обнаружила, что не сможет найти недвижимость, доступную на рынке в ее городе за 370 000 долларов или меньше, что является ее максимальным бюджетом. Дома, выставляемые за эту сумму продаются на аукционе на 20000-50000 дороже. « Это страшно, мы не знаем, что будет в будущем, а у меня зарплата не растет», – подчеркивает обеспокоенная владелица.

Несколько владельцев доходного жилья (plex), со своей стороны заявили, что у них нет другого выбора, кроме как значительно повысить арендную плату за свои квартиры или прекратить делать ремонты в этом году, чтобы компенсировать возросшие ежемесячные платежи.

“Владельцы доходных домов находятся в состоянии удушья. Это очень серьезно», – так начинает Эрик Сансуси из Ассоциации собственников арендного жилья. Рентабельность исчезла, утверждает он.

В этом контексте арендаторы рискуют оказаться на улице, поскольку, когда владельцы арендуемого жилья вынуждены продавать его, новый собственник вселяется в одну из наименее доходных квартир и выселяет арендатора. Это сказывается на арендаторах, которые ищут доступное жилье, т.к. рост процентных ставок надолго задушил строительство нового арендного жилья в Квебеке.