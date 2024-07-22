Владельцы недвижимости «в состоянии удушья»

Банки предложили в прошлом году многочисленные « меры предосторожности » при выплате ипотечного кредита домовладельцам, имеющим задолженность, например выплачивать только интересы банка или увеличить количество лет на полную выплату ипотеки.
« Мы говорим о ситуации, когда задолженность домашних хозяйств в настоящее время чрезвычайно высока в Канаде», как из-за роста ставок по ипотечным кредитам, так и из-за « стоимости жизни», отмечает г-жа Бурасса-Очоа.« У меня возникли финансовые трудности», – признается собственник дома из St-Huber (Longueuil) Сюзанна, которая изо всех сил пытается свести концы с концами из-за увеличения ежемесячных платежей по ипотеке за недвижимость, которую она приобрела в 2021 году. Она попросила не оглашать ее фамилию, чтобы не предавать огласке свое тяжелое финансовое положение, из-за которого она задержала выплату определенных платежей и заняла деньги у своего отца из-за растущих расходов по ипотеке.
В июне Сюзанна хотела выставить свой дом на продажу, прежде чем ее отберет банк за неуплату, но обнаружила, что не сможет найти недвижимость, доступную на рынке в ее городе за 370 000 долларов или меньше, что является ее максимальным бюджетом. Дома, выставляемые за эту сумму продаются на аукционе на 20000-50000 дороже. « Это страшно, мы не знаем, что будет в будущем, а у меня зарплата не растет», – подчеркивает обеспокоенная владелица.
Несколько владельцев доходного жилья (plex), со своей стороны заявили, что у них нет другого выбора, кроме как значительно повысить арендную плату за свои квартиры или прекратить делать ремонты в этом году, чтобы компенсировать возросшие ежемесячные платежи.
“Владельцы доходных домов находятся в состоянии удушья. Это очень серьезно», – так начинает Эрик Сансуси из Ассоциации собственников арендного жилья. Рентабельность исчезла, утверждает он.
В этом контексте арендаторы рискуют оказаться на улице, поскольку, когда владельцы арендуемого жилья вынуждены продавать его, новый собственник вселяется в одну из наименее доходных квартир и выселяет арендатора. Это сказывается на арендаторах, которые ищут доступное жилье, т.к. рост процентных ставок надолго задушил строительство нового арендного жилья в Квебеке.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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