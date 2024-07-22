Общеканадская беда: иммигрантам в Саскатчеване очень трудно найти подходящее по цене жилье

В Канаде возникла одна пока что неразрешимая проблема: давление на рынок аренды жилья негативно сказывается на его доступности

Шафкат Наби и Айша Джамал говорят, что за короткое время, проведенное в городе Саскатун, они нашли его очень гостеприимным местом, но не рынком аренды жилья.

Пара и их дочери-близнецы переехали в Саскатун из Катара в прошлом месяце.

Они также посетили город прошлым летом и говорят, что с тех пор арендная плата сильно подскочила.

“Я определенно чувствую, что арендная плата выросла почти на 20 процентов, и на данный момент доступно меньшее количество домов”, – сказал Наби.

Согласно недавнему отчету Rentals•ca, “Саскачеван обогнал Альберту и стал лидером провинции по ежегодному росту арендной платы в апреле”, увеличившись на 18,4%.

В отчете говорится, что средняя арендная плата в Саскачеване составляет около 1300 долларов.

Средняя запрашиваемая цена по стране составляет почти 2300 долларов.

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