22 июля — Всемирный день гамака

Гамак изобретён южноамериканскими индейцами задолго до открытия Нового Света испанцами.

От индейцев технология изготовления перешла к европейцам, которые стали широко применять гамаки на кораблях в качестве подвесных коек для членов команды.

А знаете ли вы, что:

Считается, что гамак изобрели индейцы Майя. Они плели их из коры дерева «хамак», откуда и произошло его название .

Колумб, добравшийся до американских берегов, первым привез гамаки на европейский континент.

Долгое время гамак защищал матросов на кораблях не только от грязи и гниющих матрасов, а также от крыс, которые нередко бегали по палубе. А еще в гамаке практически не ощущается качки.

В Северной Каролине находится самый большой гамак в мире, его длина 12,5 метров. Он способен выдержать вес в 4 тонны, так что можно пригласить отдохнуть всех своих друзей и родственников.

В штате Юта есть гамак, который выглядит очень устрашающе, он висит в воздухе на высоте 150 метров над огромным каньоном.

В гамаке каждый чувствует себя ребенком, которого качает мать.

Одно из первых упоминаний гамака встречается в комедии Аристофана «Облака».

Гамак изображён в Псалтири Латтрелла, датированной около 1330 года. Миниатюра в средневековой рукописи Англии доказывает существование гамаков в Европе до открытия Америки Христофором Колумбом.