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Илон Маск с любимым твиттером. Фото агенства Рейтер, автор Дадо Рувик.

Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году

Степан Артемьевский Июл 22, 2024 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году отключены 57 Просмотров

Уже в следующем году у Tesla появятся человекоподобные роботы для внутреннего пользования. А вот через год компания намерена начать их массовое производство. Об этом заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы в небольшом количестве для внутреннего использования Tesla, и, как мы надеемся, массовое производство для других компаний начнется в 2026 году», – написал он в X.

Мы все помним, что Tesla представила своего первого человекоподобного робота, известного под внутренним названием Optimus, весной 2022 года, и сразу после этого Маск заявил, что производство таких машин “потенциально может стать более значительным, чем автомобильный бизнес Tesla”. Кроме того, Маск считает, что такие роботы помогут справиться с нехваткой рабочей силы.

Такие роботы будут оснащены системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

Вместо лица у них будет монитор для отображения полезной информации.

Маск также предполагает, что в 2040 году число роботов-гуманоидов достигнет 1 млрд единиц «при условии, что основы цивилизации будут стабильными». А вот этого гарантировать не может никто.

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