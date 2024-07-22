Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году

Мы все помним, что Tesla представила своего первого человекоподобного робота, известного под внутренним названием Optimus, весной 2022 года, и сразу после этого Маск заявил, что производство таких машин “потенциально может стать более значительным, чем автомобильный бизнес Tesla”. Кроме того, Маск считает, что такие роботы помогут справиться с нехваткой рабочей силы.

Такие роботы будут оснащены системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

Вместо лица у них будет монитор для отображения полезной информации.

Маск также предполагает, что в 2040 году число роботов-гуманоидов достигнет 1 млрд единиц «при условии, что основы цивилизации будут стабильными». А вот этого гарантировать не может никто.