Канада готовится к “Трампу -2”, поскольку бывший президент лидирует в президентской гонке в США

Эксперты прогнозируют, что Дональд Трамп, возможно, снова станет президентом в ноябре, благодаря сильному партийному единству и преимуществу на выборах в Штатах -на полях нынешних сражений.

Этот сценарий может существенно повлиять на Канаду, учитывая бурный первый президентский срок Трампа и его возрождение, несмотря на такие противоречия, происходившие в течение его президентского срока правления.

Решение президента Джо Байдена не добиваться переизбрания добавляет неопределенности в предвыборную гонку.

Премьер-министр Джастин Трюдо поручил министру промышленности Франсуа-Филиппу Шампаню заняться торговыми вопросами и поддерживать эффективные партнерские двусторонние отношения при очередном президентстве Трампа.

Эксперты предупреждают, что, хотя нефтяной сектор Канады может извлечь выгоду из позиции Трампа, выступающего за ископаемое топливо, его протекционистская политика может привести к напряженности в американо-канадских отношениях, аналогичной напряженности во время переговоров по НАФТА.

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