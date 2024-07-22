Забастовка LCBO завершится сегодня после того, как рабочие ратифицируют предварительное соглашение

Ратификация означает, что первая в истории забастовка в LCBO официально завершится сразу после полуночи в понедельник.
LCBO заявляет, что планирует вновь открыть все закрытые розничные магазины во вторник.
“LCBO рада, что коллективный договор о продлении был ратифицирован сотрудниками”, – говорится в заявлении LCBO в воскресенье.
Профсоюз работников государственной службы Онтарио (OPSEU) заявил в своем заявлении, что новое трехлетнее коллективное соглашение защитит хорошие рабочие места и государственные доходы, получаемые от продаж LCBO.
“Мы объявили забастовку, чтобы защитить хорошие рабочие места и государственные доходы, а также получить больше постоянных рабочих мест с льготами и гарантированным рабочим днем”, – сказала Коллин Маклеод, председатель переговорной группы OPSEU.
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