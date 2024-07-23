Новости дня Делового Монреаля за 22 июля 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке:

🔸 Монреальская полиция (SPVM) арестовала 47-летнего мужчину за размахивание ножом в Уэстмаунте. Около полудня поступил звонок о том, что он угрожал покупателю в магазине на углу Шербрук-стрит-Вест и Виктория-авеню.

🔸 Во время строительных каникул, начавшихся в понедельник, количество смертей и ранений, связанных с водоёмами, достигает пика. Société de Sauvetage du Québec активно проводит профилактические мероприятия. Будьте осторожны и следуйте правилам безопасности!

🔸 Через шесть месяцев после своего добровольного ухода кардинал Жеральд Сиприен Лакруа объявил, что возобновляет свои функции архиепископа Квебека.

🔸 Новый кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, родившаяся в Калифорнии, была тесно связана с Монреалем. Она переехала в Квебек с матерью и сестрой после развода родителей. Ее мать, Шьямала Гопалан, преподавала в Университете Макгилла. С 1976 по 1981 год Камала посещала среднюю школу в Вестмаунте.

🔸 Экономисты прогнозируют, что Банк Канады снова снизит процентные ставки на этой неделе из-за длительного замедления инфляции.

🔸 Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (QPAREB) сообщила, что продажи на рынке недвижимости Квебека выросли на 12% во втором квартале.

🔸 SPVM расследует поджог на предприятии в районе Виллерей-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион в Монреале.

🔸 Недавно отремонтированный водный центр Mont-Saint-Hilaire закрыт на неопределенный срок.

🔸 Премьер-министр Франсуа Лего сделает «важное» заявление для аэрокосмической промышленности Квебека во вторник в Мирабель.

🔸 Исследователи из Университета Concordia в Монреале обнаружили, что водоросли могут производить электричество.

В Канаде:

🔸 Джастин Трюдо отреагировал на заявление президента США Джо Байдена об отказе участвовать в следующих президентских выборах, назвав его «настоящим другом» и «партнером канадцев».

🔸 Компания Baby Gourmet Foods из Калгари объявила об отзыве своей органической детской каши Banana Raisin Oatmeal из-за возможного заражения бактериями Cronobacter.

🔸 Bombardier открывает новую станцию технического обслуживания в Великобритании.

🔸 Магазины LCBO откроются в Онтарио во вторник после ратификации соглашения с профсоюзом OPSEU.

🔸 Исследование показало, что жители Ньюфаундленда и Лабрадора работают больше остальных канадцев.

🔸 Шесть пляжей Торонто признаны небезопасными для купания.

🔸 Продажи автомобилей в Канаде растут на протяжении 19 последних месяцев.

В России:

🔸 Путин открыл МВД доступ к данным о психических заболеваниях россиян.

🔸 Агент Шнурова проиграл спор на 90 млн из-за несостоявшегося концерта в Москве.

🔸 В Петербурге мужчина получил 7 лет за 4 поста в соцсети, но остался на свободе из-за болезни.

🔸 Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович.

🔸 Женщина пыталась провезти в Россию из Индии радиоактивный песок для косметики.

🔸 В Петербурге пресекли канал доставки взрывчатки и электродетонаторов для терактов.

🔸 Путин подписал закон о социальных банковских вкладах.

В мире:

🔸 Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер не обжаловал решение суда.

🔸 Секретная служба США назвала своим провалом покушение на Трампа.

🔸 Макрон выразил надежду на сохранение «исторических отношений» с США.

🔸 Гражданин Канады совершил попытку теракта у въезда на территорию сельскохозяйственного поселения в Израиле и был застрелен.

🔸 Суд Италии признал стресс от Covid смягчающим обстоятельством при убийстве и отменил пожизненный приговор медработнику.

🔸 Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш.

🔸 Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году.

🔸 Учёные из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа.

🔸 Тысячи мигрантов покидают Мексику пешком через южную границу в США.

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