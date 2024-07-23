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Новости Новости дня Делового Монреаля за 22 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 22 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 22, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 39 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке:

🔸 Монреальская полиция (SPVM) арестовала 47-летнего мужчину за размахивание ножом в Уэстмаунте. Около полудня поступил звонок о том, что он угрожал покупателю в магазине на углу Шербрук-стрит-Вест и Виктория-авеню.

🔸 Во время строительных каникул, начавшихся в понедельник, количество смертей и ранений, связанных с водоёмами, достигает пика. Société de Sauvetage du Québec активно проводит профилактические мероприятия. Будьте осторожны и следуйте правилам безопасности!

🔸 Через шесть месяцев после своего добровольного ухода кардинал Жеральд Сиприен Лакруа объявил, что возобновляет свои функции архиепископа Квебека.

🔸 Новый кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, родившаяся в Калифорнии, была тесно связана с Монреалем. Она переехала в Квебек с матерью и сестрой после развода родителей. Ее мать, Шьямала Гопалан, преподавала в Университете Макгилла. С 1976 по 1981 год Камала посещала среднюю школу в Вестмаунте.

🔸 Экономисты прогнозируют, что Банк Канады снова снизит процентные ставки на этой неделе из-за длительного замедления инфляции.

🔸 Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (QPAREB) сообщила, что продажи на рынке недвижимости Квебека выросли на 12% во втором квартале.

🔸 SPVM расследует поджог на предприятии в районе Виллерей-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион в Монреале.

🔸 Недавно отремонтированный водный центр Mont-Saint-Hilaire закрыт на неопределенный срок.

🔸 Премьер-министр Франсуа Лего сделает «важное» заявление для аэрокосмической промышленности Квебека во вторник в Мирабель.

🔸 Исследователи из Университета Concordia в Монреале обнаружили, что водоросли могут производить электричество.

В Канаде:

🔸 Джастин Трюдо отреагировал на заявление президента США Джо Байдена об отказе участвовать в следующих президентских выборах, назвав его «настоящим другом» и «партнером канадцев».

🔸 Компания Baby Gourmet Foods из Калгари объявила об отзыве своей органической детской каши Banana Raisin Oatmeal из-за возможного заражения бактериями Cronobacter.

🔸 Bombardier открывает новую станцию технического обслуживания в Великобритании.

🔸 Магазины LCBO откроются в Онтарио во вторник после ратификации соглашения с профсоюзом OPSEU.

🔸 Исследование показало, что жители Ньюфаундленда и Лабрадора работают больше остальных канадцев.

🔸 Шесть пляжей Торонто признаны небезопасными для купания.

🔸 Продажи автомобилей в Канаде растут на протяжении 19 последних месяцев.

В России:

🔸 Путин открыл МВД доступ к данным о психических заболеваниях россиян.

🔸 Агент Шнурова проиграл спор на 90 млн из-за несостоявшегося концерта в Москве.

🔸 В Петербурге мужчина получил 7 лет за 4 поста в соцсети, но остался на свободе из-за болезни.

🔸 Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович.

🔸 Женщина пыталась провезти в Россию из Индии радиоактивный песок для косметики.

🔸 В Петербурге пресекли канал доставки взрывчатки и электродетонаторов для терактов.

🔸 Путин подписал закон о социальных банковских вкладах.

В мире:

🔸 Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер не обжаловал решение суда.

🔸 Секретная служба США назвала своим провалом покушение на Трампа.

🔸 Макрон выразил надежду на сохранение «исторических отношений» с США.

🔸 Гражданин Канады совершил попытку теракта у въезда на территорию сельскохозяйственного поселения в Израиле и был застрелен.

🔸 Суд Италии признал стресс от Covid смягчающим обстоятельством при убийстве и отменил пожизненный приговор медработнику.

🔸 Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш.

🔸 Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году.

🔸 Учёные из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа.

🔸 Тысячи мигрантов покидают Мексику пешком через южную границу в США.

 

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