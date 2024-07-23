С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательный вторник. Температура воздуха: Утром 16°C, Днём 27°C, Вечером 24°C.

С 1986 года 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией, поскольку в этот день в 1982 году организация проголосовала за полный запрет добычи китов.

Именно в этот день в 1989 году родился мальчик, который прославился на весь мир благодаря главной роли в киноэпопее “Гарри Поттер” – Дэниэл Рэдклифф. На экране впервые появился в 1999 году в телефильме “Дэвид Копперфилд”. В том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Благодаря роли в знаменитой картине в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!