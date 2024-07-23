Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!
Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!
Нас ожидает замечательный вторник. Температура воздуха: Утром 16°C, Днём 27°C, Вечером 24°C.
С 1986 года 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией, поскольку в этот день в 1982 году организация проголосовала за полный запрет добычи китов.
Именно в этот день в 1989 году родился мальчик, который прославился на весь мир благодаря главной роли в киноэпопее “Гарри Поттер” – Дэниэл Рэдклифф. На экране впервые появился в 1999 году в телефильме “Дэвид Копперфилд”. В том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Благодаря роли в знаменитой картине в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.
Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!
С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!