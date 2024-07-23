Air Canada снизила прогноз на 2024 год на фоне жесткой конкуренции на международных рынках

Базирующийся в Монреале авиаперевозчик заявил в понедельник, что теперь ожидает, что его скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа за год составит от 3,1 до 3,4 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,7-4,2 миллиарда долларов.
Новый прогноз появился после того, как компания опубликовала предварительные результаты за второй квартал в преддверии следующей даты получения прибыли – 7 августа.
Air Canada заявила, что ожидает, что операционная выручка во втором квартале составит около 5,5 млрд долларов по сравнению с 5,4 млрд долларов в том же квартале прошлого года.
Авиакомпания также ожидает, что операционный доход составит 466 миллионов долларов по сравнению с 802 миллионами долларов во втором квартале 2023 года.
Помимо усиления конкуренции, авиакомпания заявила, что столкнулась с проблемами, связанными с постоянным давлением в цепочке поставок, меняющимися рыночными условиями и “продолжающимися геополитическими проблемами”.
В настоящее время североамериканская авиационная отрасль сталкивается с целым рядом проблем, в том числе с переизбытком мест на продажу, превышающим общий спрос.
Авиакомпании также сталкиваются с высокими расходами на рабочую силу и топливо, а также с постоянными проблемами в цепочке поставок.
Несколько канадских авиакомпаний, включая конкурента Air Canada – WestJet, столкнулись с задержками поставок самолетов, вызванными производственными проблемами на авиастроительном предприятии Boeing Co., что ограничило их возможности по увеличению парка воздушных судов.
Air Canada, наряду с Transat A.T. Inc., входит в число авиакомпаний, столкнувшихся с негативными последствиями отзыва турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney для проверки и ремонта.
Потенциальная угроза трудовых конфликтов – еще одно облачко на горизонте Air Canada. В прошлом месяце профсоюз, представляющий пилотов авиакомпании, обратился за помощью в федеральном урегулировании споров с Air Canada, которые продолжаются уже более года.
29 сентября 2023 года истек срок действия коллективного соглашения авиакомпании с пилотами.
По словам аналитика RBC Capital Markets Джеймса Макгаррагла, обновленный прогноз прибыли Air Canada не будет хорошо воспринят инвесторами, хотя “данные Transat и аналогичных компаний США за квартал указывают на некоторую слабость в отрасли”.
В Air Canada заявили, что, несмотря на трудности, спрос продолжает оставаться стабильным. Авиакомпания сообщила, что ее предварительные операционные доходы за второй квартал станут рекордными для второго квартала, а коэффициент загрузки останется выше средних значений за прошлые периоды.
Перевозчик заявил, что он эффективно управляет своими расходами за счет повышения производительности, снижения издержек и решения других вопросов, связанных с дисциплиной затрат.
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