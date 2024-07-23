Air Canada снизила прогноз на 2024 год на фоне жесткой конкуренции на международных рынках

Авиакомпания Air Canada понизила свой прогноз прибыли на 2024 год, заявив, что этим летом ее самолеты летали не так часто, как ожидалось, отчасти из-за жесткой конкуренции на международных рынках.

Базирующийся в Монреале авиаперевозчик заявил в понедельник, что теперь ожидает, что его скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа за год составит от 3,1 до 3,4 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,7-4,2 миллиарда долларов.

Новый прогноз появился после того, как компания опубликовала предварительные результаты за второй квартал в преддверии следующей даты получения прибыли – 7 августа.

Air Canada заявила, что ожидает, что операционная выручка во втором квартале составит около 5,5 млрд долларов по сравнению с 5,4 млрд долларов в том же квартале прошлого года.

Авиакомпания также ожидает, что операционный доход составит 466 миллионов долларов по сравнению с 802 миллионами долларов во втором квартале 2023 года.

Помимо усиления конкуренции, авиакомпания заявила, что столкнулась с проблемами, связанными с постоянным давлением в цепочке поставок, меняющимися рыночными условиями и “продолжающимися геополитическими проблемами”.

В настоящее время североамериканская авиационная отрасль сталкивается с целым рядом проблем, в том числе с переизбытком мест на продажу, превышающим общий спрос.

Авиакомпании также сталкиваются с высокими расходами на рабочую силу и топливо, а также с постоянными проблемами в цепочке поставок.

Несколько канадских авиакомпаний, включая конкурента Air Canada – WestJet, столкнулись с задержками поставок самолетов, вызванными производственными проблемами на авиастроительном предприятии Boeing Co., что ограничило их возможности по увеличению парка воздушных судов.

Air Canada, наряду с Transat A.T. Inc., входит в число авиакомпаний, столкнувшихся с негативными последствиями отзыва турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney для проверки и ремонта.

Потенциальная угроза трудовых конфликтов – еще одно облачко на горизонте Air Canada. В прошлом месяце профсоюз, представляющий пилотов авиакомпании, обратился за помощью в федеральном урегулировании споров с Air Canada, которые продолжаются уже более года.

29 сентября 2023 года истек срок действия коллективного соглашения авиакомпании с пилотами.

По словам аналитика RBC Capital Markets Джеймса Макгаррагла, обновленный прогноз прибыли Air Canada не будет хорошо воспринят инвесторами, хотя “данные Transat и аналогичных компаний США за квартал указывают на некоторую слабость в отрасли”.

В Air Canada заявили, что, несмотря на трудности, спрос продолжает оставаться стабильным. Авиакомпания сообщила, что ее предварительные операционные доходы за второй квартал станут рекордными для второго квартала, а коэффициент загрузки останется выше средних значений за прошлые периоды.

Перевозчик заявил, что он эффективно управляет своими расходами за счет повышения производительности, снижения издержек и решения других вопросов, связанных с дисциплиной затрат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.