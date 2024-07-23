Полиция Монреаля арестовала мужчину с ножом в Уэстмаунте

По данным SPVM, около полудня поступил звонок о том, что мужчина держал в руках нож и делал угрожающие жесты в сторону покупателя продуктового магазина на пересечении западной улицы Шербрук и авеню Виктория.
Было выслано несколько патрульных машин.
После напряженного противостояния полиции в конце концов удалось прижать подозреваемого к земле.
Он был арестован и доставлен на допрос.
Мотивы ношения ножа и причины ссоры с покупателем выясняются.
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