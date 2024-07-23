Выбрана самая красивая актриса за всю историю кино

Портал ListChallenges составил список самых красивых актрис в мире. В топ-20 вошли звезды разных лет, которые запомнились публике не только своим талантом, но и привлекательной внешностью.

В конце списка «самых-самых» оказалась, например, Сальма Хайек. 57-летняя актриса родилась в Мехико, где и начала карьеру, а в США она приехала только в 1991 году.

Рядом с Хайек в списке расположилась Элизабет Тейлор, которая скончалась в 2011 году в возрасте 79 лет. Актриса начала сниматься в кино с десяти лет, а первую «взрослую» роль получила в 1949 году в картине «Заговорщик».

В двадцатку рейтинга вошла также Грейс Келли. Она родилась в 1929 году в обеспеченной семье и начала заниматься актерством с детства. В 1955 году она получила «Оскар» за роль в драме «Деревенская девушка».

В рейтинг актрис-красоток также попала Брижит Бардо. Французская кинозвезда получила статус секс-символа и мировую известность после съемок в фильме «И Бог создал женщину» 1956 года.

Следующей после Брижит в рейтинге расположилась Кэтрин Зета-Джонс. Британка с детства тяготела к творчеству и даже оставила школу ради актерства.

Тройку открывает Анджелина Джоли — обладательница премии «Оскар», а также трех премий «Золотой глобус» и двух премий Гильдии киноактеров США, посол доброй воли ООН.

На втором месте в рейтинге оказалась Мэрилин Монро – урожденная Норма Джин Мортенсон – певица, актриса и модель. Мэрилин стала секс-символом Америки 60-х, а потом она прославилась на весь мир.

Самой красивой актрисой всех времен и народов, по мнению авторов рейтинга, стала Моника Беллуччи. 59-летняя звезда родилась в Италии и мечтала стать юристом, но в 16 лет начинает модельную карьеру.

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