Пляж Квебека остается открытым после загадочного подводного нападения на ребенка

Спустя две недели после ужасающего инцидента на пляже Жандоре в монреальском парке Жан-Драпо, пляж вновь открылся в обычном режиме.

Несмотря на тревожные инциденты, связанные с подводным нападением на восьмилетнего ребенка, пляж Жандоре возобновил свою работу, что застало врасплох многих посетителей пляжа.

На восьмилетнего мальчика Алекса напало существо в воде, когда он отдыхал и купался вместе со своей мамой. Алекса извлекли из воды, когда он был весь в крови.

Медики пришли к выводу, что Алекса укусила мускусная рыба – длинная крупная рыба с острыми зубами, чешуйчатыми щеками и жаберными крышками, а затем порезала его, когда брыкался и пытался отбиться от нее.

Ребенка доставили в больницу. Он был под наблюдением инфекционистов.

И вот пляж вновь открыли.

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