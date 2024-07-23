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Новости Пляж Квебека остается открытым после загадочного подводного нападения на ребенка
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Пляж в парке Жан-Драпо. Фотография с сайта парка.

Пляж Квебека остается открытым после загадочного подводного нападения на ребенка

Виктория Христова Июл 23, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пляж Квебека остается открытым после загадочного подводного нападения на ребенка отключены 70 Просмотров

Спустя две недели после ужасающего инцидента на пляже Жандоре в монреальском парке Жан-Драпо, пляж вновь открылся в обычном режиме.

 

Несмотря на тревожные инциденты, связанные с подводным нападением на восьмилетнего ребенка, пляж Жандоре возобновил свою работу, что застало врасплох многих посетителей пляжа.

На восьмилетнего мальчика Алекса напало существо в воде, когда он отдыхал и купался вместе со своей мамой. Алекса извлекли из воды, когда он был весь в крови.

Медики пришли к выводу, что Алекса укусила мускусная рыба – длинная крупная рыба с острыми зубами, чешуйчатыми щеками и жаберными крышками, а затем порезала его, когда брыкался и пытался отбиться от нее.

Ребенка доставили в больницу. Он был под наблюдением инфекционистов.

И вот пляж вновь открыли.

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