Что лучше: 5% или 20% для первоначального взноса, необходимого для покупки недвижимости ?

Рост числа продаж недвижимости, наблюдавшийся в первом квартале 2024 года, не замедлился и во втором. К сожалению, для потенциальных покупателей, эта ситуация приносит пользу продавцам. Чего ожидать, если мы хотим купить дом или квартиру в ближайшие месяцы?

Согласно данным, опубликованным профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), в период с апреля по июнь этого года было продано на 12% больше объектов недвижимости, чем за тот же период 2023 года. Такое количество продаж, которое превышает исторический средний показатель за это время года, несомненно, было вызвано снижением ключевой ставки.

Но даже если на продажу выставлено больше домов, дома до 500000 долларов распродаются относительно быстро, что приводит к постоянному росту цен.

«Несмотря на то, что нехватка недорогой недвижимости на рынке по-прежнему наблюдается в нескольких секторах Монреальского региона, именно в регионе Квебек она оказывается проблематичной, что приводит к новым максимумам цен во всех категориях», – констатирует Чарльз Брант, директор Службы анализа недвижимости. рынок в APCIQ.

Минимальные в размере первого взноса могут быть 5 % или 20 % , если вы хотите избежать ипотечное страхование в канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL). Эта страховка устанавливается на основе средней цен для дома или кондоминиума для разных городов Квебека.

Пример для Квебека в целом:

Для цен выше 500 000 долларов минимальный первоначальный взнос был рассчитан в размере 5% на первые 500 000 долларов и 10% на остальные.

Дом на одну семью.

Средняя цена: 452 500 долларов (+5% на страховку SCHL)

Первоначальный взнос в размере 5%: 22 625 долларов

Первоначальный взнос в размере 20%: 90 500 долларов

Кондоминиум

Средняя цена: 379 000 долларов (+3% на страховку SCHL)

Первоначальный взнос в размере 5%: 18 950 долларов

Первоначальный взнос в размере 20%: 75 800 долларов

Как вы видите расходы по страховке ипотеки SCHL могут быть разными. Некоторые покупатели стараются накопить 20% на первый взнос, чтобы не платить 4-5% на страховку ипотеки. Но если вы посчитаете, 4% от 50000 долларов составляют 20000дол. Если вы разделите 20000долларов на 25 лет ипотеки, то вы будете платить на 66 долларов месяц больше. А если вы отложите вашу покупку на 3-5 лет, то при росте цен вы рискуете купить точно такой же дом, за который вы заплатите 500000дол сегодня, но за 100тыс больше.

Спросите у ваших друзей сколько они заплатили за их дом, купленный 5 лет назад и сравните цены со сегодняшними. Делайте вывод!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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