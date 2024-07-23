Что нужно знать о канадских связях Камалы Харрис, которую Байден выбрал в качестве преемницы

Президент США Джо Байден отказывается от участия в выборах от Демократической партии на ноябрьских выборах в Америке и поддерживает вице-президента Камалу Харрис – выпускницу средней школы в Монреале, которая провела несколько лет в нашем городе.

Харрис провела несколько лет в Монреале, где с 1978 по 1981 год посещала среднюю школу Вэстмаунт. Она переехала в наш город подростком, чтобы ее мать, Шьямала Гопалан, исследователь рака молочной железы, могла работать в Еврейской больнице общего профиля при Институте Леди Дэвис в Монреале. Харрис поступила в Вестмаунт после первоначального обучения в школе французского языка.

Доктор Майкл Поллак, работавший с Гопалан в Монреале, описал ее в заметке, опубликованной на веб-сайте Университета Макгилла, как “первопроходца”, который оставил след в этом учреждении, помогая разработать метод оценки раковых тканей молочной железы, который стал стандартной процедурой в Еврейской больнице общего профиля и других больницах.

Хотя в биографии Харрис на веб-сайте Белого дома не упоминается о ее пребывании в Монреале, позже она “с нежностью вспоминала” о проведенных там годах во время телефонного разговора с премьер-министром Джастином Трюдо, состоявшемуся в 2021 году. Бывшие одноклассники описывали Харрис и ее сестру Майю как хороших учениц, у которых впереди было многообещающее будущее.

“Они были невероятно яркими и интеллигентными людьми, они были просто умными”, – сказал ее бывший одноклассник Тревор. В ежегоднике за 1981 год Харрис описала свое любимое занятие как “танцы с Midnight Magic” – танцевальной труппой, которую она основала вместе со своей подругой Вандой Каган, которая помнит, как они вдвоем выступали в общественных центрах и на мероприятиях по сбору средств.

Школьный совет английского языка Монреаля (EMSB) опубликовал заявление, в котором поздравил Харрис с избранием на пост вице-президента в 2020 году, и приложил фотографию учеников, держащих нарисованные от руки плакаты с надписью “Поздравляем, Камала! Класс 81-го года!”.

Совсем недавно, будучи вице-президентом, Харрис провел несколько встреч и бесед с Трюдо. В том же телефонном разговоре 2021 года, в котором она вспоминала о своем пребывании в Монреале, Харрис заверила, что администрация Байдена “сделает все возможное”, чтобы добиться освобождения находившихся в то время в заключении канадцев Майкла Коврига и Майкла Спейвора. Двое канадцев были освобождены позже в том же году.

В ходе последующих телефонных разговоров и встреч Трюдо и Харрис, как сообщается, обсудили ряд вопросов, включая предпринимательство женщин, пандемию COVID-19, гендерное равенство, торговлю и права трудящихся. Они встретились в мае в Филадельфии, где обсудили сотрудничество США и Канады по “целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов”, включая ситуацию на Гаити и Украине.

Они также “подчеркнули глубокое партнерство между Канадой и Соединенными Штатами” и “подтвердили свою приверженность продвижению общих приоритетов в сфере труда, включая создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, расширение возможностей для работников и рост наших экономик”, – заявила тогда канцелярия премьер-министра.

Байден в воскресенье поддержал Харрис и назвал свой выбор назначить ее вице-президентом “лучшим решением, которое он когда-либо принимал”. Бывший президент Билл Клинтон и бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон также были в числе демократов, поддержавших Харрис в выдвижении от Демократической партии в воскресенье, призвав людей “бороться изо всех сил, чтобы избрать ее”.

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